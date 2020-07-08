Красиво влетел в чужой гараж: необычное ДТП попало на видео

В Бразилии на днях произошло очень необычное ДТП. По своему характеру оно напоминает красивый постановочный трюк из кино.

Как следует из видеосюжета, опубликованного на YouTube, две легковушки не смогли разминуться на дороге и совершили небольшое столкновение. Водитель ударенной машины потерял управление и, по идее, должен был врезаться в стену здания, которое располагалось как раз у дороги. Однако по чистому стечению обстоятельства машина не была разбита об бетон – она "аккуратно" влетела в чужой гараж, пробив его ворота.

После столкновения автомобиль "откинуло" в гараж. Скриншот видео

Впрочем, без повреждений все же не обошлось – когда трёхдверка оказалась в гараже, она перелетела через припаркованный там автомобиль и ударилась "носом" об землю. Второй автомобиль, который находился в помещении, также получил кое-какой урон.

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