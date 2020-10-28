Развитые страны списывают в Африку миллионы подержанных авто – исследование

В период с 2015 по 2018 год из Европы, Японии и США в развивающиеся страны было экспортировано около 14 миллионов старых и некачественных автомобилей. Самый большой "удар" приняла на себя Африка. Эксперты бьют тревогу: такое положение дел создает угрозу климату, поскольку поток поступления таких авто не прекращается до их пор.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), пишет BBC. Как отмечают его авторы, примерно 80% поставленных в бедные страны автомобилей не соответствуют минимальным стандартам безопасности и экологии в странах-экспортерах. И это не только негативно влияет на окружающую среду, но и усугубляет проблему аварийности на дорогах.

Средний возраст автомобиля в Африке - 20-30 лет в зависимости от страны BBC

В докладе отмечается, что около половины всех этих автомобилей была "сброшена" в Африку. При этом многие машины не пригодны к эксплуатации, поскольку попросту пребывают не на ходу. В итоге, они бесцельно простаивают и наносят вред планете.

В связи с этим ООН призывает немедленно прекратить практику поставок старых авто в бедные страны, чтобы не поставить под угрозу поставленные климатические цели. Особенно это касается Европы – 54% "списанных" авто от общего числа имеет именно европейскую прописку. В то же время "принимающую сторону" просят ужесточить правила импорта б/у авто.

"Промышленно развитые страны должны прекратить экспорт транспортных средств, которые не проходят экологические тесты или тесты на безопасность и больше не считаются пригодными для эксплуатации в их странах происхождения, в то время как страны-импортеры должны ввести более строгие стандарты качества", – заявила директор ЮНЕП Ингер Андерсен .

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эксперты установили, что уже к 2024 году электромобили будут стоить в производстве столько же, сколько и топливные авто. Это приведет к тому, что их рыночная стоимость ощутимо снизится.