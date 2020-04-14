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14 апреля • обновлено в 16:09
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Наглядно: как выглядит авто с пробегом 1 млн км и родным сцеплением

1.6т
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Не многим автомобилям удаётся проехать 1 млн км. А уж без особых поломок, требующих замены – и подавно.

Тем не менее, один житель США владеет машиной, которая не боится своего большого пробега. О своем уникальном купе Acura Legend 1994 года он с радостью рассказал в YouTube.

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Скриншот видео

Данный автомобиль нынешний владелец купил в 2003 году, когда пробег машины составлял около 153 000 км. С тех пор американец ежедневно пользуется своей Акурой и даже участвует в различных пробегах и гонках.

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Скриншот видео

При этом купе отлично сохранилось. При пробеге в 916 000 км у него до сих пор оригинальное сцепление, а родной 3,2-литровый двигатель V6 работает чисто и плавно.

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Скриншот видео

Что касается внешнего вида, к нему также нет никаких вопросов – кузов находится в хорошем состоянии, есть лишь несколько сколов спереди (кроме того, автомобиль подкрашивался после небольшого ДТП в 2007 году).

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Скриншот видео

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Скриншот видео

Салон у этой "Легенды" также оригинальный, за исключением пары улучшений в виде двухцветных кожаных кресел и накладок на пороги с надписью Acura. Также у машины стоит стороннее радио, но владелец говорит, что приёмник уже на последним издыхании, поэтому намерен заменить его на заводскую акустику Bose.

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Acura Legend с пробегом под 1 млн км

Скриншот видео

В целом же автомобиль действительно интересный: при таком уходе не исключено, что он без проблем проедет и 1,5 км.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жительница Канады показала свой Volvo с пробегом 1 млн км. А ещё в США был обнаружен идеальный Nissan, на одометре которого – 1,6 млн км.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Acura Honda б/у автомобиль
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