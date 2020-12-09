Acura представила флагманский кроссовер MDX

Acura MDX четвертого поколения официально представлена в США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По сравнению с предшественником, новый кроссовер стал крупнее по своим габаритным размерам, получил увеличенную колесную базу и более широкую колею.

2022 Acura MDX Type S acuranews.com

Acura MDX четвертого поколения построена на новой платформе. Впервые автомобиль оснащается передней двухрычажной подвеской, а сзади установлена многорычажная конструкция. Это позволит улучшить ездовые характеристики новинки, показатели управляемости и повысит уровень комфорта. Новая конструкция шасси стала более жесткой, а также отличается улучшенной звуко- и шумоизоляцией. Автомобиль получил новый усилитель руля, а также более эффективную тормозную систему с дисками увеличенного диаметра и новым более производительным усилителем.

По сравнению с предшественником, новый кроссовер стал крупнее по своим габаритным размерам, получил увеличенную колесную базу и более широкую колею acuranews.com

Для Acura MDX предлагается модернизированный 3,5-литровый двигатель V6 c непосредственным впрыском и технологией i-VTEC, который развивает мощность 294 л.с. и обладает крутящим моментом 362 Нм. Для повышения эффективности его работы установлен новый впускной коллектор из магниевого сплава, изменена форма поршней и увеличена степень сжатия до 11.5:1.

Фирменная система непрерывного контроля фаз газораспределения i-VTEC для впускных клапанов работает в тесном взаимодействии с системой управления работой цилиндров VCM для повышения топливной экономичности. Кроме того, впервые автомобиль получил управляемые радиаторные заслонки Active Shutter Grille, улучшающие аэродинамику автомобиля.

2022 Acura MDX acuranews.com

Еще одной инновацией стала новая 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия со спортивным режимом Sequential SportShift и подрулевыми "лепестками". Помогает реализовать возможности силового агрегата фирменная трансмиссия SH-AWD с системой векторизации тяги. Четвертое поколение SH-AWD обладает увеличенным быстродействием и способна отправлять к задним колесам до 70% тяги и мгновенно перераспределять до 100% момента между левым и правым задними колесами.

Не меньше инноваций ожидают покупателей в салоне новой Acura MDX. Автомобиль получил цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Первый обеспечит водителя всей необходимой информацией и показаниями бортового компьютера, второй предназначен для мультимедийной системы и управления вспомогательными функциями. К услугам водителя и его спутников беспроводное подключение к Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка и порт USB-C, а также виртуальный ассистент Amazon Alexa. Для меломанов предусмотрена аудиосистема ELS Studio 3D с 16-ю динамиками и выходной мощностью 710 Вт.

Автомобиль получил цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями acuranews.com

Более крупные размеры машины позволили увеличить полезное пространство салона и повысить уровень комфорта его обитателей. Семиместный салон с индивидуальными кресла на всех трех рядах отделан кожей, деревом и полированным алюминием.

Салон Acura MDX acuranews.com

Передние кресла имеют регулировку в 12-ти направлениях, трехступенчатый подогрев и память на 3 положения. В качестве опции предлагается вентиляция передних кресел, а также дополнительные регулировки боковой и поясничной поддержки. Впервые в классе на MDX среднее сиденье второго ряда можно сложить или полностью демонтировать, превратив авто в 6-местное.

2022 Acura MDX получила 7-местный салон с индивидуальными креслами acuranews.com

Среднее сиденье второго ряда можно сложить... acuranews.com

...или полностью демонтировать acuranews.com

Впервые у Acura MDX появилась спортивная версия Type S. Новинка получит в свое распоряжение 360-сильный мотор V6, 10-ступенчатый "автомат" и полноприводную трансмиссию SH-AWD. В богатой комплектации появятся 21-дюймовые легкосплавные диски, более мощные тормоза от Brembo и ряд других технических особенностей.

Acura MDX Type S легко отличить по черному декору вместо хрома acuranews.com

Внешне отличить версию Type S можно будет по иному рисунку облицовки радиатора, квартету патрубков выхлопной системы и черному, а не хромированному декору.

Cалон Acura MDX Type S отличается более богатой комплектацией и отделкой acuranews.com

В салоне новинки появятся передние кресла с функцией массажа с 9 режимами, а также самая могучая в истории Acura аудиосистема ELS Studio 3D мощностью свыше 1000 Вт с 25-ю динамиками. Дебют спортивной версии намечен на лето будущего года.

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