Абсолютно новый ЗАЗ-965 показали на фото

В сети показали изображения нового ЗАЗ-965, который является реинкарнацией знаменитого "горбатого" Запорожца. Интересно, что бюджетный хэтчбек превратился в компактный кроссовер.

Кузов автомобиля получил узнаваемый силуэт и внешность в ретро стиле, которая дополнена обилием элементов из темного неокрашенного пластика. Образ дополняют круглые фары, задние фонари в классическом стиле и крупные колеса.

Дизайнер подготовил два варианта дизайна. Один из них больше соответствует ретро-стилю, другой выглядит спортивнее.

Новый Запорожец решили превратить в кроссовер. Фото: carakoom.com

Дизайнер использовал характерные черты ЗАЗ-965. Фото: carakoom.com

По задумке автора проекта, двигатель в новом кроссовере ЗАЗ должен размещаться спереди поперечно с передним приводом вместо оригинальной заднемоторной компоновки с воздушным охлаждением.

Пока о планах ЗАЗ возродить "горбатый " Запорожец ничего неизвестно, поэтому в ближайшее время на дорогах, скорее всего, ничего подобного не появится.

Дизайнер предложил свой вариант ЗАЗ-965. Фото: carakoom.com

Оригинальный ЗАЗ-965 в разных модификациях выпускали с 1960 по 1969 годы. Фото: pokatim.ru

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