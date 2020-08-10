Абсолютно новый ЗАЗ-965 показали на фото

Стас Сидилев Новости 09:47, 10.08.2020

В сети показали изображения нового ЗАЗ-965, который является реинкарнацией знаменитого "горбатого" Запорожца. Интересно, что бюджетный хэтчбек превратился в компактный кроссовер.

Кузов автомобиля получил узнаваемый силуэт и внешность в ретро стиле, которая дополнена обилием элементов из темного неокрашенного пластика. Образ дополняют круглые фары, задние фонари в классическом стиле и крупные колеса.

Дизайнер подготовил два варианта дизайна. Один из них больше соответствует ретро-стилю, другой выглядит спортивнее.

Новый Запорожец решили превратить в кроссовер.
Фото: carakoom.com
Дизайнер использовал характерные черты ЗАЗ-965.
Фото: carakoom.com

По задумке автора проекта, двигатель в новом кроссовере ЗАЗ должен размещаться спереди поперечно с передним приводом вместо оригинальной заднемоторной компоновки с воздушным охлаждением.

Пока о планах ЗАЗ возродить "горбатый " Запорожец ничего неизвестно, поэтому в ближайшее время на дорогах, скорее всего, ничего подобного не появится.

Дизайнер предложил свой вариант ЗАЗ-965.
Фото: carakoom.com
Оригинальный ЗАЗ-965 в разных модификациях выпускали с 1960 по 1969 годы.
Фото: pokatim.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном автомобиле из Болгарии, который создали в советские времена.

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