Абсолютно новый ЗАЗ-965 показали на фото
В сети показали изображения нового ЗАЗ-965, который является реинкарнацией знаменитого "горбатого" Запорожца. Интересно, что бюджетный хэтчбек превратился в компактный кроссовер.
Кузов автомобиля получил узнаваемый силуэт и внешность в ретро стиле, которая дополнена обилием элементов из темного неокрашенного пластика. Образ дополняют круглые фары, задние фонари в классическом стиле и крупные колеса.
Дизайнер подготовил два варианта дизайна. Один из них больше соответствует ретро-стилю, другой выглядит спортивнее.
По задумке автора проекта, двигатель в новом кроссовере ЗАЗ должен размещаться спереди поперечно с передним приводом вместо оригинальной заднемоторной компоновки с воздушным охлаждением.
Пока о планах ЗАЗ возродить "горбатый " Запорожец ничего неизвестно, поэтому в ближайшее время на дорогах, скорее всего, ничего подобного не появится.
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