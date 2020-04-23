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23 апреля • обновлено в 19:39
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Абсолютно новую "Ладу Нива" показали на фото

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"Лада Нива" практически без изменений производится с 1977 года. С этим 43-летним внедорожником необходимо что-то делать. Но это, кажется, понимают только покупатели.

Но дизайнеры тоже не остаются в стороне. Пока АвтоВАЗ считает, что продолжение производства настолько устаревшего в моральном и техническом плане авто – это нормально, художник показал новую Lada 4x4.

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

auto.cz

Еще одним фактором, который заставляет автомобильные компании обновлять свои машины, является безопасность. Но в конкретном случае мы оставим этот вопрос открытым. Лучше посмотрим на визуализацию.

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

auto.cz

Оказывается, действительно новая "Лада Нива" могла бы выглядеть намного лучше. Узнаваемая классическая стилистика напоминает дизайнерский подход Mercedes G-class и Suzuki Jimny, но этот автомобиль безошибочно идентифицируется как "Нива".

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Передние фары стали прямоугольными, а характерные поворотники над ними превратились в дневные ходовые огни. Задние фонари вновь стали горизонтальными, на манер моделей более ранней серии. На боковых кузовных панелях появились характерные выштамповки в стиле "Лада Веста" и Xray.

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

auto.cz

Художник подготовил как трехдверный кузов, так и удлиненный пятидверный вариант. Отличная работа. Но АвтоВАЗ намерен производить "Ниву" в неизменном виде еще несколько лет.

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

Новый внедорожник "Лада Нива" показали на фото

auto.cz

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об уникальном кабриолете "Лада Нива", который выставили на продажу за $12 000.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто внедорожник Лада ВАЗ
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Аффтор долпоеп...хотя это Обоз..обычное дело..Это просто фантазии художника..
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