Подо Львовом нашли идеальную ВАЗ-2106 с минимальным пробегом

Автомобильный блогер Roma-Urraco обнаружил в Украине очередную капсулу времени. На этот раз – ВАЗ-2106 в идеальном состоянии и с минимальным пробегом.

Как выяснил OBOZREVATEL, эксклюзивную "шестерку" 1984 года энтузиасту удалось "откопать" в городе Стрый Львовской области.

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

Всю свою жизнь автомобиль хранился в одних руках: им владел ученый-физик, который приобрел машину после выхода на пенсию. На заслуженном отдыхе мужчина занимался пчеловодством, поэтому окрас автомобиля он подобрал по роду своего занятия – насыщенный желтый, именуемый как "Охра".

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

На уникальной ВАЗ-21063 владелец ездил только в сухую и теплую погоду, хранилась машина в гараже, к тому же, на колодках и под чехлом, а потому состояние у неё превосходное – на кузове нет ни намека на ржавчину. Пробег автомобиля составляет чуть больше 23 тыс. км, за все время на ней заменили лишь "расходники".

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

"Шестерку" уже перегнали в Киеве, причем ехала она своим ходом (650 км). Вместе с автомобилем прежний хозяин отдал комплект новых советских шин, набор запчастей и даже "ГДРовскую" автокосметику.

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

Оснащен ВАЗ-21063 1,3-литровым 64-сильным бензиновым двигателем от ВАЗ-21011. Коробка передач – механическая четырехступенчатая.

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

ВАЗ-21063 с минимальным пробегом Roma-Urraco, Drive2

Отметим, что ВАЗ-2106 был одним из самых массовых советских автомобилей: за все годы производства – 1976-2006 – на разных заводах было выпущено свыше 4,3 млн экземпляров этой модели.

К слову, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в гараже под Полтавой нашли старую Волгу с минимальным пробегом.

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