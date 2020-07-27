80-летний дедушка удивил полицию превышением скорости на 50 км/ч

Виталий Сазонов Новости 17:00, 27.07.2020

Люди преклонного возраста в силу определенных обстоятельств редко садятся за руль. Однако, некоторые смельчаки с выходом на пенсию не просто остаются в "автомобильном строю", но ухитряются еще и лихачить.

Как сообщает сайт PitaAuto, несколько дней назад в Румынии дорожная полиция Ясс зафиксировала на радаре автомобиль, который двигался со значительным превышением. Машина ехала со скоростью 106 км/ч, тогда как на соответствующем участке дороги было установлено ограничение в 60 км/ч.

Патрульные остановили нарушителя и в ходе проверки документов сильно удивились. Оказалось, что за рулем находился 80-летний мужчина, который, к тому же, был сильно недоволен тому, что его задержали.

Несмотря на возраст водителя, полицейские не стали делать каких-либо ограничений: поскольку дедушка значительно превысил скорость, правоохранители приостановили действие его водительских прав и выписали штраф.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что вандалы раскурочили очень дорогой Mercedes, который находился на платной ВИП-парковке.

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