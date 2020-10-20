80-летний дедушка показал свою коллекцию Ferrari: он до сих пор на ней ездит

80-летний британец Джон Клауэр является большим фанатом спорткаров Ferrari и имеет в своем гараже несколько автомобилей этой марки. При этом, несмотря на внушительный возраст, мужчина до сих пор любит прохватить на быстрых автомобилях с ветерком.

Видеосюжет о необычном драйвере появился на YouTube-канале TheSUPERCARDRIVER. В ролике Джон Клауэр рассказал, что любовь к спорткарам у него появилась еще в юношестве – в 1960-1970-х годах он участвовал в любительских гонках на легендарных Lotus Elite и BMW 3.0 CSL. При этом спорткаров "Феррари" за всю жизнь у него было примерно полтора десятка (чтобы посмотреть новость, доскролльте новость до конца).

80-летний Джо Клауэр Скриншот видео

Сейчас в гараже британца есть Ferrari F40, Ferrari F430 Scuderia Spider, Lamborghini Huracan и McLaren 675 LT, а его сын ездит на Lamborghini Murcielago SV.

Джон со своим сыном Скриншот видео

Самый любимый автомобиль 80-летнего дедушки Скриншот видео

Самым любимым автомобилем экс-гонщика является именно экстремальная F40. С этим 478-сильным суперкаром справится далеко не каждый, но Джон с ним общается на "ты" – даже сейчас иногда выезжает на треки, а два года назад принял участие в знаменитой ретро-гонке на выносливость Mille Miglia.

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