78-летний дедушка каждый день ездит на суперкаре за $400 000

Зачастую на дорогих спортивных автомобилях ездит молодежь, однако бывают и исключения. Например, 78-летний пенсионер из Норвегии имеет в своем гараже суперкар McLaren 720S за 400 000 долларов.

Ранее Генри Харрфельдт был профессиональным гонщиком и водителям, но с выходом на заслуженный отдых его любовь к мощным машинам и скорости никуда не делась. Будучи на пенсии, он захотел себе McLaren 720S Spider и воплотил свою задумку в реальность.

Причем 720-сильным британским спорткаром дедушка наслаждается постоянно: YouTube-каналу luden_cars Генри рассказал, что постоянно ездит на своем МакЛарене, причем как по городу, так и пригороду. Автомобиль был приобретен недавно, а его пробег составляет уже 4000 км.

Что интересно, McLaren 720S является не единственным автомобилем, который есть у Харрфельдта. Также норвежский пенсионер владеет суперкарами Ford GT40 и AC Cobra.

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