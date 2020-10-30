70% водителей не знают, зачем в авто электронные помощники – исследование

Большинство автомобилистов мало что знают об "умных" системах помощи, которые установлены в машинах, и, соответственно, зачастую ими не пользуются. К такому выводу пришел Голландский королевский клуб путешественников (ANWB), проведя соответствующий опрос.

Исследование показало, что 70% водителей не в полной мере осведомлены о том, какую роль в автомобилях выполняют электронные ассистенты (это касается таких систем, как удержание автомобиля на полосе движения, мониторинг слепых зон, предотвращение столкновения и т.д.). Однако в ANWB усмотрели в этом положительный момент: эксперты считают, что такая ситуация может подтолкнуть к повышению безопасности на дорогах. Для этого автомобилистам нужно донести, как и зачем пользоваться системами безопасности, пишет autoblog.nl.

Электронные ассистенты могут помочь водителям сделать вождение более безопасным, например, они позволяют сохранять безопасную дистанцию либо предупреждать или даже вмешиваться в опасную ситуацию, которая возникла на дороге. Поэтому ANWB призывает представителей автобизнеса более активно пропагандировать системы активной помощи. Важная роль в этом отведена дилерам, поскольку именно они являются связующим звеном между автопроизводителем и покупателем, которые, к тому же, заинтересованы в каком можно лучшем раскрытии характеристик предлагаемого товара, коим в данном случае является автомобиль.

"Автомобильная промышленность может взять на себя больше ответственности и лучше информировать клиентов о работе и назначении различных систем помощи", – заявили в ANWB.

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