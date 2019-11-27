Как едет самый крутой гибрид в мире: первые впечатления

Polestar 1 – новый гибридный автомобиль, который готовится выйти на рынок по цене от 155 тыс. долл. Но за эти деньги покупатели получат не совсем обычный автомобиль.

На редкой (и потенциально коллекционной) модели уже прокатились эксперты Autocar и поделились собственным мнением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гибридное купе Polestar 1 оснащено мощной силовой установкой скриншот из видео

Чем примечателен гибрид Polestar 1? Под этим брендом Volvo будет продавать наиболее технологичные электрифицированные автомобили. Это коснулось и первой модели молодого бренда, который прежде занимался доработкой спортивных Вольво.

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Polestar 1 – на данный момент самый дорогой автомобиль Volvo скриншот из видео

Тем не менее, по мнению специалистов, новинка не настолько быстра, как в случае некоторых других суперкаров за такие деньги. С другой стороны, главная цель Polestar 1 – комфортное путешествие в окружении роскошного интерьера, а не скоростной забег на пределе возможностей.

Polestar 1 выглядит довольно элегантно скриншот из видео

И все же для желающих разогнаться занятие найдется. Суммарная отдача силовой установки – 592 л.с. Этому способствует 340-сильный бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2 л с двойным турбонаддувом (спереди) и пара элеткромоторов (на задней оси).

В итоге масса превышает 2300 кг, однако гибридное купе управляется хорошо, несмотря на довольно большой для динамичной машины вес. Еще одна важная характеристика – запас хода 150 км исключительно на электротяге. Абсолютный рекорд для плагин-гибридных авто.

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Также новинку похвалили за необычный звук, когда к электромоторам подключается ДВС. И отметили четкое и отзывчивое рулевое управление, а благодаря особым адаптивным амортизаторам Polestar 1 очень устойчив на дороге и хорошо проходит повороты.

Еще – отличные настройки электроусилителя руля, который создает ощущение "аналогового" авто – настолько понятно и просто автомобиль отражает все, что происходит на дороге. Довольно необычное поведение для EV или гибридного авто, оснащенного мощными электромоторами.

Дизайн Polestar 1 кажется знакомым скриншот из видео

Volvo S90 послужила вдохновителем стиля для Polestar 1 2020 volvo.com

Но существует и более неоднозначный вопрос – высокая стоимость. К тому же дизайн кажется простоватым: внутри и снаружи Поулстар 1 слишком напоминает Volvo S90. Ничего плохого в этом нет, однако эксклюзивности маловато.

Интерьер Polestar 1 выглядит роскошно благодаря карбоновой отделке и дорогой коже скриншот из видео

За основу взяли салон Volvo S90 volvo.com

С другой стороны, это купе получится действительно редким, ведь его тираж будет ограничен. Благодаря этому, а также по причине использования передовых технологий, новый Polestar 1 точно привлечет необходимое внимание.

Как и подобает настоящему суперкару, Polestar 1 уже успел стать звездой гоночных заездов – автомобиль появился в игре Need for Speed Heat.

Новый Polestar 1 успел засветиться в NFS Heat ea.com

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