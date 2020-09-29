63-летний Mercedes-Benz ушел с аукциона за $1,15 млн

Редкий экземпляр Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1957 года выпуска продали за рекордную сумму в $1 152 000.

Об этом сообщается на сайте компании. Специализированный сайт по продаже классических и экзотических автомобилей Bring A Trailer отметился очередным рекордом. На торгах был продан редкий экземпляр культовой модели "Крыло чайки", изготовленный 63 года назад.

На одометре прекрасно восстановленного Mercedes-Benz 300 SL всего 91 тысяча км. За свою долгую историю авто неоднократно меняло владельцев, но при этом сохранилось в прекрасном состоянии. Первоначально купе принадлежало покупателю из Бельгии, у которого оно находилось до 1981 года. Следующие 22 года купе провело в Великобритании, а затем отправилось за океан в Канаду. В 2014 году Mercedes-Benz прошел полный курс реставрации, которая длилась 2 года. В процессе обновления машине вернули оригинальный серо-голубой цвет Blaugrau, а сиденья украсила аналогичная тканевая отделка. Салон отделан темно-синей кожей.

Классическое купе 300 SL (W 198) первого поколения, которое выпускалась с августа 1954 по май 1957 года, было изготовлена в количестве всего 1400 экземпляров. Автомобиль оснащался 3-литровым бензиновым мотором и 4-ступенчатой "механикой". Благодаря уникальной для своего времени системе распределенного впрыска Bosch 6-цилиндровый рядный мотор развивал 215 л.с.

Mercedes-Benz 300 SL пользуется огромным спросом среди состоятельных коллекционеров. Из-за малого тиража, стоимость купе на аукционах составляет от 1 до 1,5 миллионов долларов. Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о найденных в США родстерах 300 SL, которые даже в плачевном состоянии оцениваются в весьма солидные суммы.