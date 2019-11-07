600 коней и "небо в алмазах": Rolls-Royce показал роскошный кроссовер

Rolls-Royce Cullinan получил более мощную топ-версию Black Badge.

Как стало известно OBOZREVATEL, Rolls-Royce представил самую роскошную версию своего нового кроссовера Cullinan – Black Badge. Еще три года назад британский производитель презентовал семейство ультра-дорогих и роскошных автомобилей бренда, получивших обозначение Black Badge. Пришло время примерить "Черную метку" на самом эпатажном кроссовере современности – модели Cullinan (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте новость до конца).

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan: король ночи

Напомним, что первый в истории марки кроссовер Cullinan увидел свет в 2018 году. Для новинки предусмотрен широкий пакет опций и аксессуаров. Кроме того, покупателям готовы предложить 44 тысячи цветов и оттенков для кузова, а также широчайшую палитру цветов и материалов отделки салона.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Но для Cullinan Black Badge доминирующим цветом станет черный. Даже знаменитая фигурка "Духа экстаза", которая возвышается над массивной радиаторной решеткой, затонирована в черный глянец.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Дополняют картину эффектные 22-дюймовые кованные диски с новым дизайном, которые будут доступны исключительно для версии Black Badge Cullinan. За ними скрываются мощные тормозные механизмы, а суппорта впервые в истории марки окрашены в красный цвет, чтобы подчеркнуть потенциал новинки.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Небо в алмазах

Роскошный интерьер украсили лакированными карбоновыми панелями, эксклюзивной черной кожей с яркими желтыми вставками. Только на изготовление каждой из 23 карбоновых деталей требуется 21 день!

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Потолок из черной кожи украсили 1344 оптоволоконных лампочки, которые имитируют звездное небо. Причем, периодически над водителем и передним пассажиром создается эффект падающих звезд.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

600 лошадиных сил

В основе Cullinan лежит полностью алюминиевая архитектура, которая дебютировала на флагманском седане Rolls-Royce Phantom. Автомобиль оснащается полноприводной полноуправляемой трансмиссией.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Для версии Black Badge огромный 6,75-литровый V12 с двумя турбинами форсировали до 600 л.с. (+29 л.с.), а крутящий момент вырос с 850 до 900 Нм. Также автомобиль получил новую выхлопную систему с более глубоким басовитым звуком. Стоимость новинки пока не сообщается.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Rolls-Royce Cullinan Black Badge press.bmwgroup.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Лос-Анджелесе будет представлен роскошный кроссовер Mercedes-Maybach.

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