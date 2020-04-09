60-летний ГАЗ скорой помощи вернули в строй из-за коронавируса
60-летний раритет – санитарный (ЗИМ) ГАЗ-12 – вновь вернули на службу в скорую помощь. Владелец машины посчитал, что сейчас она будет полезна медработникам.
Данный автомобиль принадлежит одному из коллекционеров, который проживает в уральском селе Патруши (Россия). Некогда он отреставрировал автомобиль и бережно хранил его в гараже.
Скорее всего, ГАЗ 1959 года выпуска и дальше бы простаивал как раритетный экспонат, однако пандемия коронавируса внесла в его судьбу некоторые коррективы – хозяин машины решил передать её местным врачам во временное пользование, чтобы они могли оперативно выезжать на вызовы.
Что интересно, машину действительно поставили на "дозор", хотя лежачих пациентов не особо удобно транспортировать из-за узкого проёма багажника.
К слову, несколько десятков лет назад санитарные (ЗИМ) ГАЗ-12 были не редкостью – их массово выпускали в 1951-1960 годах. Однако никто не мог и подумать, что из-за скудных автопарков машин скорой помощи этому автомобилю придётся вернуться на работу через 60 лет.
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