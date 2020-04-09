60-летний ГАЗ скорой помощи вернули в строй из-за коронавируса

60-летний раритет – санитарный (ЗИМ) ГАЗ-12 – вновь вернули на службу в скорую помощь. Владелец машины посчитал, что сейчас она будет полезна медработникам.

Данный автомобиль принадлежит одному из коллекционеров, который проживает в уральском селе Патруши (Россия). Некогда он отреставрировал автомобиль и бережно хранил его в гараже.

60-летнее санитарное авто, которое передали врачам twitter.com/oldLentach

Скорее всего, ГАЗ 1959 года выпуска и дальше бы простаивал как раритетный экспонат, однако пандемия коронавируса внесла в его судьбу некоторые коррективы – хозяин машины решил передать её местным врачам во временное пользование, чтобы они могли оперативно выезжать на вызовы.

60-летнее санитарное авто, которое передали врачам twitter.com/oldLentach

Что интересно, машину действительно поставили на "дозор", хотя лежачих пациентов не особо удобно транспортировать из-за узкого проёма багажника.

60-летнее санитарное авто, которое передали врачам twitter.com/oldLentach

К слову, несколько десятков лет назад санитарные (ЗИМ) ГАЗ-12 были не редкостью – их массово выпускали в 1951-1960 годах. Однако никто не мог и подумать, что из-за скудных автопарков машин скорой помощи этому автомобилю придётся вернуться на работу через 60 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что старые ЛАЗы и Икарусы до сих пор работают на регулярных маршрутах.