500-сильный 'Ланос' из Харькова снялся в новом видео

Созданный харьковскими мастерами 500-сильный "Ланос" вновь появился на видео.

Автомобиль стал звездой очередного выпуска программы "Джедаи" на канале 2+2.

На создание автомобиля для драг-рейсинга авторам проекта потребовался месяц кропотливой работы и бюджет в размере 15 тысяч долларов. Вместо стокового полуторалитрового 8-клапанного мотора он получил 2-литровый 16-клапанный двигатель от General Motors, c турбонаддувом, форсированный до 500 л.с.

Помимо этого, на машине заменили тормоза на более эффективные, с дисками увеличенного диаметра и новыми суппортами. Задние дисковые тормоза уступили место барабанным. А в салоне появились дополнительные приборы, позволяющие контролировать параметры мощного мотора.

По словам создателей, на классическую дистанцию в четверть мили (402 м) "Ланосу" требуется за 12 секунд, а следующий рубеж, который намерены преодолеть на этом авто – 11 секунд. Что касается динамических показателей, то на разгон от 0 до 100 км/ч машине требуется 5,1 с, а отметку "200" стрелка спидометра преодолеет спустя еще 6,9 с.

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