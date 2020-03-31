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31 марта • обновлено в 11:59
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500 000 евро: в Украине продают авто из Третьего Рейха

1.2т
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На популярном украинской сайте по продаже авто появилось весьма интересное предложение. Заинтересованным покупателям предлагается редкий Opel, выпущенный ещё во времена нацизма.

За эксклюзивный кабриолет Opel Admiral 1938 года просят 500 000 евро. Судя по фото, автомобиль пережил реставрацию, поэтому пребывает в отличном состоянии.

Opel Admiral за 500 000 евро

Opel Admiral за 500 000 евро

auto.ria

Но все же главной особенностью автомобиля является тираж. Opel Admiral продержался на конвейре всего три года, в 1937-1939, за это время было произведено лишь 6400 экземпляров модели. При этом большая часть из них была седанами, в то время как кабриолет в доработке от ателье Hebmüller увидел свет в количестве нескольких десятков.

Opel Admiral за 500 000 евро

Opel Admiral за 500 000 евро

auto.ria

Opel Admiral являлся одним из лучших автомобилей своего времени, его создали для конкуренции с такими машинами, как Horch, Mercedes-Benz и Maybach. Премиальный "немец" оснащался рядным 3,6-литровым 6-цилиндровым двигателем мощностью 75 л.с., который развивал максимальную скоростью в 132 км/ч.

Opel Admiral за 500 000 евро

Opel Admiral за 500 000 евро

auto.ria

Opel Admiral за 500 000 евро

Opel Admiral за 500 000 евро

auto.ria

Opel Admiral за 500 000 евро

Opel Admiral за 500 000 евро

auto.ria

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу самое дорогое советское авто – его оценили более чем в 600 000 долларов.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Opel ретро б/у автомобиль
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