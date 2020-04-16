50-летний седан превратили в мощный рестомод

Последнее время рестомоды стали очень популярны по обе стороны океана. Среди них попадаются очень интересные работы.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Например, фирма Abimelec Design подготовил яркий проект 1969 Galaxie 500 Fastback. Автомобиль получил эффектный внешний вид и серьезную техническую "начинку". Седан получил характерную двухцветную окраску в стиле болидов NASCAR.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Но главные отличия от классического Ford Galaxy 500 скрываются под капотом. Здесь расположился современный 5,2-литровый V8 от нового Mustang Shelby GT500 – самого мощного и быстрого Mustang в истории модели.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Этот силовой агрегат выдает "на гора" 771 л.с . при 7300 об/мин и гигантский крутящий момент в 846 Нм при 5000 об/мин. Вся эта мощь передается к задним ведущим колесам через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач Tremec с двумя сцеплениями.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, две итальянские компании готовят яркие проекты электромобилей на базе Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Spider.