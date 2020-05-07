50-летний кабриолет Ford Mustang GT продают по цене двух новых

На интернет-аукционе выставили на продажу один из первых кабриолетов Ford Mustang GT.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

В соответствии с документами этот автомобиль стал 11-м по счету "Мустангом", сошедшим с конвейера Ford в 1969 году.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Автомобиль оснащен 6,4-литровым V8 мощностью 325 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая коробка передач.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Кабриолет прошел реставрацию, в процессе которой получил новую отделку салона и выхлопную систему. Несмотря на солидный возраст, на одометре "Мустанга" всего 83,5 тысячи миль (134369 км).

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Владелец оценил машину в $59500. За эту сумму в США можно приобрести два новеньких Ford Mustang ($26670). Не удивительно, что предложения покупателей так и не достигли заветной суммы и торги остановились на отметке $32600. В ближайшее время лот вновь будет выставлен на торги.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в продаже появилась редкая дизельная "Волга" с кузовом универсал.