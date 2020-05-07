50-летний кабриолет Ford Mustang GT продают по цене двух новых
На интернет-аукционе выставили на продажу один из первых кабриолетов Ford Mustang GT.
В соответствии с документами этот автомобиль стал 11-м по счету "Мустангом", сошедшим с конвейера Ford в 1969 году.
Автомобиль оснащен 6,4-литровым V8 мощностью 325 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Кабриолет прошел реставрацию, в процессе которой получил новую отделку салона и выхлопную систему. Несмотря на солидный возраст, на одометре "Мустанга" всего 83,5 тысячи миль (134369 км).
Владелец оценил машину в $59500. За эту сумму в США можно приобрести два новеньких Ford Mustang ($26670). Не удивительно, что предложения покупателей так и не достигли заветной суммы и торги остановились на отметке $32600. В ближайшее время лот вновь будет выставлен на торги.
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