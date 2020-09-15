5 вещей, которые нужно регулярно проверять в автомобиле

Владение автомобилем предполагает определенные обязательства. Помимо покупки обязательной страховки и прохождения планового ТО, любой автовладелец обязан регулярно ухаживать и следить за свои "подопечным". Однако не каждый водитель воспринимает это как должное.

Хотя современные автомобили не нуждаются в том, чтобы над ними регулярно "сдували пылинки", существует 5 вещей, которые каждый ответственный водитель должен время от времени делать. Это простые задачи, с которыми может справиться буквально каждый, а наградой станет длительный срок службы автомобиля и гарантия безопасного вождения.

Проверка состояния шин

Основа безопасного вождения – это, прежде всего, качественные шины в хорошем состоянии. Автовладелец должен периодически осматривать шины, обращать внимание на трещины и неровности на боковинах, а также оценивать общее состояние износа.

Особое внимание – оценка глубины протектора и давления в шинах. Глубина протектора должна соответствовать следующему минимуму – для летних шин это 1,6 мм, для зимних – 4 мм. Проверку шин на давление можно осуществить с помощью манометра или на АЗС. Обычно правильные значения для конкретного автомобиля можно найти на кузове (у двери водителя) или в "мануале". Недокачанные и перекачанные шины – не есть хорошо.

"Прислушиваемся" к тормозам

С точки зрения безопасности тормоза – одна из важнейших частей автомобиля. Поэтому рекомендуется обращать на них внимание во время вождения – замечать необычные звуки торможения, такие как скрип, скрежет, гудение или свист. Другими "звоночками" о том, что что-то идет не так, являются вибрация рулевого колеса, педали тормоза или всего автомобиля при сбрасывании скорости или остановке авто, а также трудности с нажатием педали тормоза или ухудшение общего торможения.

Уровень моторного масла

Правильное количество масла необходимо для нормальной работы двигателя – недостаточное или слишком большое количество масла может нанести ему повреждения. Поэтому необходимо время от времени проверять, находится ли уровень масла между двумя контрольными линиями. Для этого нужно припарковать автомобиль на ровной поверхности, вынуть щуп из моторного отсека, протереть его чистой тканью, вставить обратно, затем снова вытащить и посмотреть, находится ли уровень масла в требуемом значении. Делать это нужно осторожно и лучше в перчатках – масло может быть горячим. Также нужно следовать инструкциям производителя при доливе масла и выборе правильного типа жидкости.

Количество охлаждающей жидкости

Еще одна важная жидкость, которую не стоит игнорировать, – охлаждайка. Недостаточное (малое) количество охлаждающей жидкости может вызвать перегрев и заклинивание двигателя. Оптимальный уровень отмечен прямо на бачке охлаждающей жидкости. Если водитель обнаруживает, что жидкости мало, можно долить в бак дистиллированную воду. Однако необходимо соблюдать острожность открытии бачка – здесь также есть риск получения ожога.

Работоспособность фар и фонарей

Последний шаг самый простой, но не менее важный – это проверка оптики. Все фары должны нормально функционировать, причем обе – если одна из них вышла из строя есть риск, что, например, другой участник ДД перепутает машину с мотоциклом, а это, в свою очередь, может привести к ДТП. Также нужно проверять проверяя работоспособность задних фонарей – особенно стоп-сигналов.

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