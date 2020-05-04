5-дверный Suzuki Jimny за $13 500: новые изображения

В Сети давно ходили слухи о том, что Suzuki Jimny должен получить пятидверную версию (данный автомобиль всегда выпускался только в трёхдверном кузове). И вот недавно появились фото такой новинки.

Как пишут индийские СМИ, 5-дверный Suzuki Jimny официально должен дебютировать в ноябре этого года (его покажут в той же Индии), однако дизайн автомобиля уже, можно сказать, рассекречен – автомобиль показали на детализированных изображениях, которые, впрочем, скорее всего, являются компьютерными рендерами, а не живыми фото.

Suzuki Jimny 5-door indianautosblog.com

Визуально Suzuki Jimny 5-door будет соответствовать облику обычного SUV, от последнего он будет отличаться лишь дополнительной секцией с двумя дверьми и, соответственно, удлиненным кузовом. Но, что интересно, несмотря на прибавку в размерах, длиннобазный Джимни останется компактной моделью – его длина составит чуть меньше 4 метров.

Suzuki Jimny 5-door indianautosblog.com

Под капотом у внедорожника, скорее всего, будет 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с. и крутящим моментом 130 Нм. Трансмиссия – 5-ступенчатая "механика" или 4-скоростной "автомат" на выбор покупателя. Очевидно, что Suzuki Jimny 5-door сохранит за собой полноприводную трансмиссию, однако не исключено и появление заднеприводной модификации, которая сделает модель более доступной.

Обычный Suzuki Jimny indianautosblog.com

Обычный Suzuki Jimny indianautosblog.com

Обычный Suzuki Jimny indianautosblog.com

Впрочем, пока речь идёт о локальной версии 5-дверного Suzuki Jimny – такой автомобиль будет выпускать предприятие Maruti-Suzuki в Индии. Автомобиль поступит в продажу под названием Maruti Gypsy в начале 2021 года, его ожидаемая цена – от 13 500 долларов. Позднее Suzuki Jimny 5-door появится и на других рынках.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Suzuki Jimny превратили в самый маленький грузовик.