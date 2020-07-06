Пять автомобилей оставили на 40 лет: что с ними случилось

Несколько Alfa Romeo после 40-летнего простоя отправятся на продажу. Фото: carakoom.com.

В американском штате Пенсильвания специалисты по поиску и дальнейшей продаже классических авто из компании LBI Limited обнаружили гараж, в котором на протяжении 40 лет стояли 5 Alfa Romeo.

За долгие годы автомобили покрылись пылью, а кузова поглотила коррозия. Техническое состояние наверняка не на высоте, особенно учитывая, что речь идет о старых итальянских машинах.

Интересно, что гараж был построен вокруг автомобилей. Видимо, таким образом владелец в определенный момент решил, что машины надолго останутся без дела. В итоге старые Альфа Ромео простояли четыре десятилетия.

Несколько Alfa Romeo после 40-летнего простоя отправятся на продажу. Фото: carakoom.com

Найденные Alfetta, Berlina, Giulia, Giulietta Sprint и Giulietta Spider, произведенные в период 1959-1976 годов, представляют собой лучшие образцы классического автомобилестроения Европы. Теперь для машин попытаются найти новых владельцев.

Несколько Alfa Romeo после 40-летнего простоя отправятся на продажу. Фото: carakoom.com

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