47-летний Ford Mustang продают по цене двух новых

В США на торги выставили кабриолет Ford Mustang Convertible 1973 года. Нынешний владелец готов отдать машину в руки ценителя классических Muscle Car за цену двух новых Mustang.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

Нынешний владелец получил этот автомобиль в наследство от дедушки, который очень трепетно относился к машине. Автомобиль долгое время находился в сухом и проветриваемом гараже в Иллинойсе. Все детали – оригинальные.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

"Мустанг" имеет родную заводскую окраску с классическим черным орнаментом на капоте и по бокам Mach 1. Для отделки интерьера использован белый винил, а сиденья получили светло-серые тканевые вставки.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

1973-й стал последним годом выпуска Mustang первого поколения. Всего в этом году было изготовлено 11853 кабриолета.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

Под капотом раритета расположился наиболее мощный в гамме 5,8-литровый мотор 351 V8, который выдавал 269 л.с. и 408 Нм крутящего момента. С таким "сердцем" кабриолет разгонялся до "сотни" менее чем за 9 секунд и развивал максимальную скорость 193 км/ч.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

Благодаря заботе своего первого владельца автомобиль отлично сохранился, а одометр показывает всего 3475 миль (5591 км) пробега. Практически идеальный кабриолет оценили в $49900.

Oдометр показывает всего 3475 миль (5591 км) пробега sfbay.craigslist.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что на аукционе Ebay выставили на продажу один из первых кабриолетов Ford Mustang GT 1969 года выпуска.

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