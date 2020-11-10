Какими были 8 поколений VW Golf: лучшие модели. Фото

Volkswagen Golf – самый популярный автомобиль среднего класса. Во всяком случае, для европейского региона уж точно. Эта модель на протяжении 46 лет является лучшей в своем сегменте. Вспомним, как это было.

АвтоОбоз "поднял" историю VW Golf, чтобы как следует отметить появление самой мощной модификации модели – Golf R 2021, дебютировавшей совсем недавно.

В 1974 году было положено начало первому поколению легендарного Volkswagen Golf. До масштабного успеха еще нужно было немного подождать, но с самого начала стало понятно, что этот автомобиль задержится в нашем мире надолго.

Volkswagen Golf 1 a.d-cd.net

К разработке модели привлекли лучших немецких конструкторов и итальянских дизайнеров, чтобы создать поистине первостатейный массовый автомобиль в мире. В какой-то степени авторам в новинке виделся преемник знаменитого VW Beetle.

Volkswagen Golf 1 wallpaperup.com

В 1983 году показали второе поколение компактного хэтчбека. Он остался довольно узнаваемым, хотя и уловил современные тренды в дизайне. В оснащении появилась антиблокировочная система и даже полный привод.

Volkswagen Golf 2 a.d-cd.net

Volkswagen Golf 2 sport-car.com.ua

Третья генерация демонстрировалась публике в 1991 году. Последнее десятилетие ХХ века отчетливо намекало на совершенно новое время, которое наступит совсем скоро. VW Golf готовился встречать его со стильным аэродинамичным кузовом, который выглядел достаточно модерно.

Volkswagen Golf 3 carscoops.com

Volkswagen Golf 3 autoiwc.ru

В 1997 году у третьего поколения появился достойный преемник. Пожалуй, в этот момент все окончательно осознали, что Golf – отличный автомобиль и достойный соперник для всех своих "одноклассников".

Volkswagen Golf 4 carscoops.com

Немецкий хэтчбек переосмыслил восприятие автомобилистов о персональном транспорте и задал невероятно высокую планку для подражателей. При этом внешне от предшественника машина отличалась не так существенно: Volkswagen вместо дизайна сосредоточился на технологиях, качестве и эргономике.

Впервые в линейке появился VW Golf с литерой R – старый предок автомобиля, который мы увидели на этой неделе. Сумасшедшая мощность двигателя уже тогда давала о себе знать – 240 л.с.

Volkswagen Golf 4 img.drivemag.net

Пятое поколение 2005 года – очередная революция. В новое столетие производитель ворвался на стильном, аккуратном и очень продуманном хэтчбеке, в который моментально влюбились покупателей.

Volkswagen Golf 5 a.d-cd.net

Сказать об этой машине много не удастся. В свое время автомобильные журналисты называли эту модель "просто лучшей".

Volkswagen Golf 5 media.autoexpress.co.uk

2008 год был очень ярким на автомобильные премьеры. Огромную роль в этом сыграла шестая генерация Volkswagen Golf. Вообще, каждое поколение любимого европейского хэтчбека – настоящее событие. И в этот раз всем показалось, что конкуренты Golf уже точно не догонят.

Volkswagen Golf 6 a.d-cd.net

Автомобиль постарались адаптировать под вкусы и предпочтения разной целевой аудиторий. Поэтому машина получилась одновременно и практичной, и спортивной, и красивой, и качественной, в чем-то даже премиальной. Как и два поколения назад, авторы слегка подтянули дизайн, но основные усилия сосредоточили на технических вопросах. Получилось отлично.

Volkswagen Golf 6 s.auto.drom.ru

В 2012 году появился VW Golf 7. Трудно поверить, что это было так давно – модель по-прежнему выглядит очень современно и кажется универсальным, продуманным предложением на рынке. Не зря специалисты советуют выбирать этот хэтчбек, если покупатель не может определиться, какому авто отдать предпочтение.

Volkswagen Golf 7 a.d-cd.net

Volkswagen Golf 7 images.hgmsites.net

2020 год – это самый новый Golf восьмого поколения. Уровень оснащения буквально взлетел в стратосферу. В салоне появилось сразу несколько крупных мониторов, а электронные ассистенты вышли на новый уровень. Все для того, чтобы удержать позиции лидера сегмента и стимулировать мировой автопром двигаться дальше.

Volkswagen Golf 8 s.auto.drom.ru

Volkswagen Golf 8 autocar.co.uk

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о ценах на один из наиболее популярных кроссоверов в Украине – бюджетный Renault Duster. На вторичном рынке действительно много предложений, но цена зависит от состояния машины.