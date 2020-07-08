43-летний дизельный Mercedes W123 продали за 70 000 евро

В Италии за немалые 70 000 евро продали культовый Mercedes-Benz W123 (пару дней назад на сайте eBay было размещено соответствующее объявление о продаже, но теперь оно значится как удаленное). Столь высокая цена объясняется тем, что у автомобиля практически нет пробега.

На одометре седана 1977 года выпуска – всего 220 км. При этом сохранился он отлично: родная краска, нет ржавчины, салон лишен каких-либо потертостей. По-большому счету, это практически новый автомобиль, которым толком не пользовались.

Mercedes W123 за 70 000 евро. Фото: ebay.it

Данный экземпляр представлен в самой востребованной версии W123 – 200 D. Такой Мерседес оснащался 2,4-литровым четырехцилиндровым дизелем, выдающим 56 л.с. и 113 Нм. Разгон до 100 км/ч составлял у него 31 секунду, максимальная скорость – 130 км/ч.

Mercedes W123 за 70 000 евро. Фото: ebay.it

Mercedes W123 за 70 000 евро. Фото: ebay.it

Mercedes-Benz W123 является одним из самых легендарных и популярных автомобилей в истории. Он выпускался с ноября 1975 года по январь 1986 года, за это время было произведено почти 2,7 млн ед. модели. Свою огромную популярность он снискал благодаря колоссальной надежности – в народе "сто двадцать третьего" даже прозвали неубиваемым. А дизельная версия ценилась еще больше: благодаря экономичному мотору W123 200 D идеально подходил в качестве служебного авто и машины для такси.

Mercedes W123 за 70 000 евро. Фото: ebay.it

Mercedes W123 за 70 000 евро. Фото: ebay.it

Mercedes W123 за 70 000 евро. Фото: ebay.it

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