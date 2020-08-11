4-летний седан Alfa Romeo проехал без поломок 400 000 км

Старые модели Alfa Romeo часто расстраивали своих владельцев надежностью – нередко эти модели выходили из строя уже на 150 000 км пробега. А вот новые модели итальянской марки, похоже, куда более выносливые.

Так, один из седанов Alfa Romeo Giulia – данная модель выпускается с 2016 года – проехал к настоящему моменту 400 000 км, причем без каких-либо поломок. Как отмечается на Facebook-страничке Alfisti, которая посвящена автомобилям марки Альфа Ромео, за это время седан лишь проходил плановое регулярное обслуживание. Столь внушительные цифры одометра подкреплены фотографией приборной панели "Джулии", на которой красуется число "400 000".

Alfa Romeo Giulia проехала без проблем 400 000 км. Скриншот публикации

"Живучая" Alfa Romeo Giulia принадлежит одной из нидерландских компаний, машина регулярно используется для рабочих поездок по странам Бенилюкса. По словам владельцев, автомобилем они довольны полностью, и не разу не пожалели о своем выборе.

Alfa Romeo Giulia. Фото: Alfa Romeo

Под капотом авто установлен 2,2-литровый дизельный мотор, но в какой версии – мощностью 150 или 190 л.с. – не сообщается.

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