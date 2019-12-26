Неожиданным финалом закончился проект создания копии Lamborghini

Американский поклонник итальянского бренда построил копию купе Lamborghini Aventador с помощью 3D-принтера, но вместо него в гараже обнаружил на Рождество подлинный суперкар.
Как стало известно OBOZREVATEL, американец Стерлинг Бэкуса и его 12-летний сын Ксандер потратили почти два года на создание точной копии Aventador SV в своем гараже в Эри, штат Колорадо, США, используя 3D-принтер. Каково же было их удивление, когда за несколько дней до Рождества отец и сын обнаружили в гараже настоящий черный Aventador S вместо их точной модели.
Почти два года ушло на создание Lamborghini Aventador с помощью 3D-принтера
lamborghini.com
Своим проектом они доказали, что являются самыми ярыми любителями итальянского бренда. Старания энтузиастов не остались незамеченными, а благодаря поддержке компании Lamborghini, отец с сыном теперь наслаждаются настоящим суперкаром.
Появление в гараже настоящего Lamborghini Aventador шокировал все семейство
lamborghini.com
"Компания Automobili Lamborghini против любой попытки подделки. Тем не менее, реальная история такой подлинной страсти заслуживает упоминания, поэтому мы решили рассказать о проекте Стерлинга и Ксандера в рождественском видео 2019 года ", – комментирует Катя Басси, директор по маркетингу и коммуникациям Automobili Lamborghini.
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