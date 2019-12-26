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26 декабря • обновлено в 20:05
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Неожиданным финалом закончился проект создания копии Lamborghini

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Американский поклонник итальянского бренда построил копию купе Lamborghini Aventador с помощью 3D-принтера, но вместо него в гараже обнаружил на Рождество подлинный суперкар.

Как стало известно OBOZREVATEL, американец Стерлинг Бэкуса и его 12-летний сын Ксандер потратили почти два года на создание точной копии Aventador SV в своем гараже в Эри, штат Колорадо, США, используя 3D-принтер. Каково же было их удивление, когда за несколько дней до Рождества отец и сын обнаружили в гараже настоящий черный Aventador S вместо их точной модели.

Почти два года ушло на создание Lamborghini Aventador с помощью 3D-принтера

Почти два года ушло на создание Lamborghini Aventador с помощью 3D-принтера

lamborghini.com

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Своим проектом они доказали, что являются самыми ярыми любителями итальянского бренда. Старания энтузиастов не остались незамеченными, а благодаря поддержке компании Lamborghini, отец с сыном теперь наслаждаются настоящим суперкаром.

Появление в гараже настоящего Lamborghini Aventador шокировал все семейство

Появление в гараже настоящего Lamborghini Aventador шокировал все семейство

lamborghini.com

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"Компания Automobili Lamborghini против любой попытки подделки. Тем не менее, реальная история такой подлинной страсти заслуживает упоминания, поэтому мы решили рассказать о проекте Стерлинга и Ксандера в рождественском видео 2019 года ", – комментирует Катя Басси, директор по маркетингу и коммуникациям Automobili Lamborghini.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как перевезти новогоднюю елку на суперкаре.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
суперкар Lamborghini новости авто
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