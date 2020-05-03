36-летний Land Cruiser выглядит круче нового
На продажу выставили рестомод на базе классического внедорожника Toyota Land Cruiser. Уникальный экземпляр создан американской FJ Company на основе популярной модели 1984 года.
FJ Company специализируется на реставрации и модернизации моделей FJ Land Cruiser. Внедорожник, получивший обозначение G43-S, представляет собой рамный вездеход с цельнометаллическим 3-дверным кузовом.
В процессе работы над машиной автомобиль-"донор" был полностью перебран. Внешне модель сохранила свой классический облик, но ряд узлов и агрегатов использованы от современных моделей.
ЧИТАЙТЕ: Фанаты Toyota расстроились из-за нового Land Cruiser 300
В частности, на вездеходе установили 4-литровый V6 Toyota (1GR-FE), который дополнили механическим компрессором Manguson. В результате его мощность достигает 320 л.с.
Кроме того, Toyota получила более современные усилитель руля, дисковые тормоза, новую 5-ступенчатую "механику", современные компоненты подвески, выхлопную систему из нержавеющей стали, самоблокирующиеся дифференциалы, а также систему стабилизации и контроля тяги. На смену штатной светотехнике пришли новые компоненты на основе светодиодов.
ЧИТАЙТЕ: Украинская армия получила особые Toyota Land Cruiser
Большинство кузовных панелей изготовлены заново из листовой стали с антикоррозионной обработкой и окрашены в серо-голубой цвет.
В салоне, появились современный кондиционер, аудиосистема с сабвуфером, камера заднего вида, кожаная отделка всех сидений, новая приборная панель, а также ряд других компонентов, включая оригинальные педали.
За креслами водителя и переднего пассажира расположены продольные лавки, которые можно сложить, чтобы получить дополнительное пространство для перевозки багажа.
Как писал ранее OBOZREVATEL, для ценителей классических вездеходов компания Toyota предлагает свои винтажные модели.