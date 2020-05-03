36-летний Land Cruiser выглядит круче нового

Сергей Иванов Новости 15:45, 3.05.2020

На продажу выставили рестомод на базе классического внедорожника Toyota Land Cruiser. Уникальный экземпляр создан американской FJ Company на основе популярной модели 1984 года.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com

FJ Company специализируется на реставрации и модернизации моделей FJ Land Cruiser. Внедорожник, получивший обозначение G43-S, представляет собой рамный вездеход с цельнометаллическим 3-дверным кузовом.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com

В процессе работы над машиной автомобиль-"донор" был полностью перебран. Внешне модель сохранила свой классический облик, но ряд узлов и агрегатов использованы от современных моделей.

ЧИТАЙТЕ: Фанаты Toyota расстроились из-за нового Land Cruiser 300

Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com

В частности, на вездеходе установили 4-литровый V6 Toyota (1GR-FE), который дополнили механическим компрессором Manguson. В результате его мощность достигает 320 л.с.

Под капотом разместили 4-литровый V6 с компрессором Manguson
canepa.com

Кроме того, Toyota получила более современные усилитель руля, дисковые тормоза, новую 5-ступенчатую "механику", современные компоненты подвески, выхлопную систему из нержавеющей стали, самоблокирующиеся дифференциалы, а также систему стабилизации и контроля тяги. На смену штатной светотехнике пришли новые компоненты на основе светодиодов.

ЧИТАЙТЕ: Украинская армия получила особые Toyota Land Cruiser

Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com

Большинство кузовных панелей изготовлены заново из листовой стали с антикоррозионной обработкой и окрашены в серо-голубой цвет.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com

В салоне, появились современный кондиционер, аудиосистема с сабвуфером, камера заднего вида, кожаная отделка всех сидений, новая приборная панель, а также ряд других компонентов, включая оригинальные педали.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com
Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com
Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com
Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com

За креслами водителя и переднего пассажира расположены продольные лавки, которые можно сложить, чтобы получить дополнительное пространство для перевозки багажа.

Toyota FJ Land Cruiser G43-S
canepa.com
Для перевозки багажа лавки можно сложить
canepa.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, для ценителей классических вездеходов компания Toyota предлагает свои винтажные модели.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Россия становится эпицентром COVID-19 в Европе: Путин пошел на радикальный шаг

Мародерство на горе, или Куда Тимошенко дел деньги олигархов

Путин хотел устроить "русскую весну", а устроил "украинский рассвет"

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской

"Кто начал войну на Донбассе?" Сенцов резко ответил Зеленскому из-за трагедии в Одессе