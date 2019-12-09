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9 декабря • обновлено в 17:50
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35-летний Toyota Land Cruiser оценили как новую Camry. Фото

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На продажу выставлен внедорожник Toyota Land Cruiser FJ60 1984 года – уникальный автомобиль по современным меркам. Цена на аукционе соответствует загруженной опциями Toyota Camry.

Как выяснил OBOZREVATEL, пробег данного Toyota FJ60 составляет всего 95 тыс. км. Еще важнее, что состояние автомобиля практически идеальное. Единственное нарекание вызывает поверхностная ржавчина днища, но от нее на ранней стадии можно избавиться оперативно и безболезненно.

Toyota Land Cruiser выставили на аукцион

Toyota Land Cruiser выставили на аукцион

bringatrailer.com

Даже удивительно, как за 35 лет эксплуатации удалось "намотать" такую незначительную цифру на одометре. Собственно, старая Тойота Ленд Крузер способна преодолеть и в 10 раз больше.

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Toyota FJ60 спустя 35 лет выглядит замечательно

Toyota FJ60 спустя 35 лет выглядит замечательно

bringatrailer.com

С другой стороны, у нового владельца теперь появится достойное занятие – проверять выносливость старого внедорожника в новых условиях. Однако со временем ценность такого экземпляра будет расти. Отличное состояние этому только поспособствует. Поэтому верным ходом в такой ситуации будет законсервировать б/у авто в гараже с целью заработка на дальнейшей перепродаже.

Toyota FJ60

Toyota FJ60

bringatrailer.com

Двигатель Toyota FJ60 работает отлично

Двигатель Toyota FJ60 работает отлично

bringatrailer.com

За последние 18 лет автомобиль почти не эксплуатировали. Об этом говорит и замечательное состояние салона – обивка выглядит отлично, а пластиковые элементы не затерлись и не потрескались.

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Под капотом – шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 4,2 л мощностью всего 137 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой механической КПП и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

Салон Toyota LC FJ60 сохранился в идеальном состоянии

Салон Toyota LC FJ60 сохранился в идеальном состоянии

bringatrailer.com

Toyota FJ60

Toyota FJ60

bringatrailer.com

Подержанный внедорожник Toyota Land Cruiser сохранил оригинальную комплектацию. Новые здесь только покрышки 2018 года – за 35 лет родная резина предсказуемо пришла в негодность. Сейчас за машину просят 43 210 долларов.

Новый Toyota Land Cruiser 2020 обойдется в два раза дороже

Новый Toyota Land Cruiser 2020 обойдется в два раза дороже

toyota.com

За цену Toyota FJ60 1984 года выпуска можно купить Toyota Camry 2019

За цену Toyota FJ60 1984 года выпуска можно купить Toyota Camry 2019

toyota.com

Остается пожелать удачи потенциальным покупателям (итоговая цена может ощутимо увеличиться) и счастья в совместной жизни с новым старым автомобилем, который сегодня практически невозможно встретить на дорогах.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль внедорожник Toyota новости
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