35 лет и в идеале: продается восхитительная б/у Skoda Rapid

Современных б/у Skoda Rapid на рынке полным-полно, а вот ретро вариант найти крайне сложно. Особенно – в хорошем состоянии.

Тем не менее, именно сейчас один из чешских дилеров продаёт Skoda Rapid 1980-х годов в идеальном состоянии. Соответствующее объявление появилось на сайте auto.bazos.cz.

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Автомобиль был выпущен в 1986 году на Братиславском автомобильном заводе (БАЗ), где автомобили Skoda производились с 1982 года. Сайт auto.cz отмечает, что словацкие автомобили не такие хорошие, как чешские, но все же сильной разницы нет.

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Тем не менее данный экспонат определенно заслуживает внимания. Как следует из описания, Рапид провел всю жизнь в одной семье, с которой он проехал всего 55 тысяч км. Автомобиль лишен коррозии и в целом в отличном состоянии. Интерьер тоже выглядит красиво. Единственное, лишь немного был освежен кузов, однако покрасили его в родной цвет – коричневый орех. Смотрится такой цвет двояко, однако для винтажного авто – неплохой вариант.

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Skoda Rapid 1986 года auto.bazos.cz

Купить Skoda Rapid предлагают за 299 000 крон, что эквивалентно 11,4 тыс. евро.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, подо Львовом нашли ВАЗ-2106 с минимальным пробегом. Автомобиль выглядит так, будто вчера выехал из музея.

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