34 года новая BMW E30 была на консервации: теперь её продают

В интернете появилось объявление о продаже BMW E30 1986 года, которая удивляет своим состоянием. Перед этим экземпляром не устоит ни один фанат культовой модели.

Машина является полностью новой, при этом её пробег – 821 км. Все свои 34 года жизни уникальная BMW E30 (325iX) хранилась в специальном боксе с определенно заданной температурой.

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

Сразу с завода седан оказался в руках коллекционера из Дании (хотя по большей части он собирал Ferrari), после покупки он поставил его на хранение и никогда не выкатывал из гаража. Более того, "ешка" даже ни разу не стояла на учёте.

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

Некоторые двери автомобиля не открывались более трёх десятков лет, на кузове можно найти следы заводского воска. Кроме того, машина по-прежнему обута в заводские шины Michelin, а перед нынешней продажей ей заменили масло и установили новый аккумулятор.

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

Как и другие BMW 325iX, данный автомобиль оснащён 2,5-литровым инжекторным шестицилиндровым двигателем M20B25 мощностью 170 л.с. (222 Нм), который состыкован с 5-ступенчатой механической коробкой и полным приводом (325iX – это первая серийная модель "баварцев" с колесной формулой 4х4). Кузов седна окрашен в серебряный металлик Polaris Silver Metallic, а салон отделан тканью синего цвета.

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

Стоит такая BMW дорого: британский дилер SuperVettura просит за неё 48 000 фунтов стерлингов (59 600 долларов). А вот для покупателя с другой страны она обойдется чуть дешевле: 40 000 фунтов ($49 650).

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

BMW E30 с пробегом менее 900 км supervettura.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, похожую BMW недавно продавали в Германии: в течение 23 лет седан 7-Series находился в капсуле.