34 года новая BMW E30 была на консервации: теперь её продают
В интернете появилось объявление о продаже BMW E30 1986 года, которая удивляет своим состоянием. Перед этим экземпляром не устоит ни один фанат культовой модели.
Машина является полностью новой, при этом её пробег – 821 км. Все свои 34 года жизни уникальная BMW E30 (325iX) хранилась в специальном боксе с определенно заданной температурой.
Сразу с завода седан оказался в руках коллекционера из Дании (хотя по большей части он собирал Ferrari), после покупки он поставил его на хранение и никогда не выкатывал из гаража. Более того, "ешка" даже ни разу не стояла на учёте.
Некоторые двери автомобиля не открывались более трёх десятков лет, на кузове можно найти следы заводского воска. Кроме того, машина по-прежнему обута в заводские шины Michelin, а перед нынешней продажей ей заменили масло и установили новый аккумулятор.
Как и другие BMW 325iX, данный автомобиль оснащён 2,5-литровым инжекторным шестицилиндровым двигателем M20B25 мощностью 170 л.с. (222 Нм), который состыкован с 5-ступенчатой механической коробкой и полным приводом (325iX – это первая серийная модель "баварцев" с колесной формулой 4х4). Кузов седна окрашен в серебряный металлик Polaris Silver Metallic, а салон отделан тканью синего цвета.
Стоит такая BMW дорого: британский дилер SuperVettura просит за неё 48 000 фунтов стерлингов (59 600 долларов). А вот для покупателя с другой страны она обойдется чуть дешевле: 40 000 фунтов ($49 650).
Как ранее писал OBOZREVATEL, похожую BMW недавно продавали в Германии: в течение 23 лет седан 7-Series находился в капсуле.