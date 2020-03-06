32-летняя Волга без пробега: как выглядит и сколько просят

В Сети появилось объявление о продаже 32-летний ГАЗ-2410, у которой практически нет пробега. Исходя из этого факта просят за раритет немало – как за новое бюджетное авто.

Как отмечает владелец, с момента покупки в 1988 году Волга хранилась в гараже и практически никуда не выезжала. На одометре советского седана – всего 1650 км, при этом он даже не успел пройти первое ТО.

ГАЗ-2410 с минимальным пробегом auto.ru

К сегодняшнему дню старая Волга сохранилась в первозданном состоянии: на ее кузове даже остался заводской солидол (он выполняет роль антикоррозийной защиты).

ГАЗ-2410 с минимальным пробегом auto.ru

Вместе с машиной нынешний хозяин отдаст покупателю полный пакет документов, среди которых есть даже сервисная книжка без каких-либо записей. Под капотом авто установлен 2,4-литровый карбюраторный мотор мощностью 100 л.с., состыкованный с 4МКПП.

ГАЗ-2410 с минимальным пробегом auto.ru

ГАЗ-2410 с минимальным пробегом auto.ru

ГАЗ-2410 с минимальным пробегом auto.ru

Находится Волга в городе Челябинск, Россия. Просят за неё немало – 14 700 долларов (1 млн местных рублей) и, кстати, покупать при этом особо никто не спешит: объявление о продаже было размещено ещё в декабре прошлого года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что похожую Волгу без пробега нашли в гараже под Полтавой.

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