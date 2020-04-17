3000 лошадей: диковинный гиперкар готовится к дебюту

В семье гиперкаров неожиданное пополнение – в Греции разрабатывают автомобиль мощностью 3000 л.с.

Новинка получила название Project Chaos, а производством модели займется греческая компания Spyros Panopoulos Automorive.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Автомобиль будет оснащен 4-литровым 10-цилиндровым мотором с двумя турбинами. Этот силовой агрегат собственной конструкции имеет титановые коленвалы, клапаны из жаропрочного никель-хромового сплава, а также изготовленные при помощи 3D-принтера поршни и шатуны. В такой конфигурации он способен развивать 2000 л.с. и раскручиваться до 11 тысяч об/мин.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Вторая версия этого двигателя получит керамические поршни, карбоновые шатуны, а также другие элементы из углепластика. По словам создателя, он способен развить мощность до 3000 л.с. и раскручиваться до 12 тысяч оборотов.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Вся эта гигантская мощь будет отправляться ко всем ведущим колесам посредством 8-ступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением. Ожидается, что на разгон до первой "сотни" купе потребуется менее 2 секунд, а максимальная скорость сможет достигать 500 км/ч.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

В основе Project Chaos лежит монокок из высокопрочного полимерного матеирала Zylon, а внешние кузовные панели будут изготовлены из карбона и кевлара. Также новинки получил квартет титановых выхлопных труб и изготовленными на 3D-принтере светодиодные задние фонари.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Спереди будут установлены 21-, а сзади – 22-дюймовые титановые колесные диски, изготовленные по технологии 3D-печати.

Spyros Panopoulos Project Chaos spyrospanopoulos.com

Независимая подвеска всех колес выполнена на двойных рычагах. Тормозная система включает в себя керамические тормозные диски диаметром 428 мм спереди и 416 мм – сзади, а также магниевые суппорты, также напечатанные на принтере.

Стоимость новинки пока не сообщается, но можно предположить, что это будет семизначная цифра. Руководитель проекта Спирос Панопулос пообещал презентовать двухместный гиперкар на автошоу в Женеве в марте будущего года.

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