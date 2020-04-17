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17 апреля • обновлено в 16:07
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3000 лошадей: диковинный гиперкар готовится к дебюту

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В семье гиперкаров неожиданное пополнение – в Греции разрабатывают автомобиль мощностью 3000 л.с.

Новинка получила название Project Chaos, а производством модели займется греческая компания Spyros Panopoulos Automorive.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Автомобиль будет оснащен 4-литровым 10-цилиндровым мотором с двумя турбинами. Этот силовой агрегат собственной конструкции имеет титановые коленвалы, клапаны из жаропрочного никель-хромового сплава, а также изготовленные при помощи 3D-принтера поршни и шатуны. В такой конфигурации он способен развивать 2000 л.с. и раскручиваться до 11 тысяч об/мин.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Вторая версия этого двигателя получит керамические поршни, карбоновые шатуны, а также другие элементы из углепластика. По словам создателя, он способен развить мощность до 3000 л.с. и раскручиваться до 12 тысяч оборотов.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Вся эта гигантская мощь будет отправляться ко всем ведущим колесам посредством 8-ступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением. Ожидается, что на разгон до первой "сотни" купе потребуется менее 2 секунд, а максимальная скорость сможет достигать 500 км/ч.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

В основе Project Chaos лежит монокок из высокопрочного полимерного матеирала Zylon, а внешние кузовные панели будут изготовлены из карбона и кевлара. Также новинки получил квартет титановых выхлопных труб и изготовленными на 3D-принтере светодиодные задние фонари.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Спереди будут установлены 21-, а сзади – 22-дюймовые титановые колесные диски, изготовленные по технологии 3D-печати.

Spyros Panopoulos Project Chaos

Spyros Panopoulos Project Chaos

spyrospanopoulos.com

Независимая подвеска всех колес выполнена на двойных рычагах. Тормозная система включает в себя керамические тормозные диски диаметром 428 мм спереди и 416 мм – сзади, а также магниевые суппорты, также напечатанные на принтере.

Стоимость новинки пока не сообщается, но можно предположить, что это будет семизначная цифра. Руководитель проекта Спирос Панопулос пообещал презентовать двухместный гиперкар на автошоу в Женеве в марте будущего года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance обещает разогнать свое купе Venom F5 до 500 км/ч.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Греция
Теги
новые авто суперкар авто новости
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