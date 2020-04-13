В сети показали гараж с заброшенными Mercedes, BMW и Porsche

Владелец гаража, который не открывали около 30 лет, решил распродать свою коллекцию, в которую попали машины со всего мира. Всего в гараже порядка 300 экземпляров. Пришло время их увидеть.

Кроме непосредственно автомобилей, многие из который являются действительно выдающимися транспортными средствами, в гараже куча запчастей – колес, покрышек, КПП и даже двигателей. Здесь есть и совершенно пустые кузова. Значит, из этих деталей можно собрать еще несколько автомобилей. В итоге их количество значительно превысит 300 экземпляров. Но и без того здесь есть, на что посмотреть.

В гараже нашли коллекцию из 300 авто скриншот видео

Множество старых Mercedes, BMW, Ford, Lamborghini, Porsche и целая коллекция Chevrolet Corvette. Кроме того, огромное количество разных Ferrari (в том числе и гоночных модификаций), а также несколько Rolls-Royce. И не стоит забывать про американские классические масл-кары: Dodge Charger, Mustang и Camaro представлены в избытке. Кстати, многие модели – в нескольких экземплярах.

В гараже нашли коллекцию из 300 авто скриншот видео

В гараже нашли коллекцию из 300 авто скриншот видео

Иногда это связано с тем, что в разные (пускай и соседние) годы производства конструкторы и дизайнеры что-то меняли в конкретном автомобиле. Видимо, владелец хотел получить максимум удовольствия от полюбившейся модели. Даже в том случае, когда два или три экземпляра окрашены в один цвет.

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Некоторые автомобили накрыты чехлами или затянуты в пленку, поэтому их состояние более чем удовлетворительное. В таких случаях достаточно заменить расходники и провести диагностику для выявления более серьезных неполадок.

В гараже нашли коллекцию из 300 авто скриншот видео

В гараже нашли коллекцию из 300 авто скриншот видео

В гараже нашли коллекцию из 300 авто скриншот видео

Другие машины действительно нуждаются в серьезном ремонте. Отдельные экземпляры выглядят откровенно плохо. Много автомобилей необходимо перекрасить и почти каждый нужно тщательно вымыть и отполировать. Все машины предстоит привести в достойный вид, ведь скоро 300 автомобилей отправятся на продажу. Даже боимся предположить, сколько стоит содержимое этого гаража.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Гавайях обнаружили кладбище автомобилей, которое растянулось на 100 км! На данный момент эти машины никому не нужны.