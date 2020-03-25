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25 марта • обновлено в 16:04
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30-градусный мороз не смог сломать новый электромобиль Mercedes

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Концерн Daimler готовится к запуску на рынок электрического вэна Mercedes EQV. Чтобы новинка попала к покупателям без каких-либо дефектов, её активно тестируют в различных экстремальных условиях, где самая большая роль уделяется холоду.

Не так давно новый электромобиль Mercedes в компании из 30 инженеров посетил Швецию, где прошёл испытания на специальном полигоне, который расположен у Северного полярного круга. Здесь EQV пришлось показать, как он справляется с 30-градусным морозом.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

media.daimler.com

В ходе тестов разработчики проверяли на работу в сложных условиях буквально все системы автомобиля: силовую установку, батарею, отопитель салона, программное обеспечение и интерфейс, а также быструю зарядку, которая позволяет заряжать батарею от 10 до 80% за 45 минут. Наконец, команда оценила влияние сильного холода на управляемость (в частности, на льду и снегу), эргономику и комфорт автомобиля.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

media.daimler.com

Результатом испытаний оказалась полная похвала: во всех "дисциплинах" Mercedes EQV показал себя хорошо и надежно. Что касается зарядки, система функционировала надежно независимо от температуры.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

media.daimler.com

Mercedes EQV должен появится в продаже этим летом; он является второй моделью линейки Mercedes-Benz EQ после кроссовера EQC. Автомобиль будет предлагаться в обычной и удлиненной версиях, в обоих случаях новинке полагается мотор на 204 л.с. и 362 Нм и батарея емкостью 100 кВтч. Запас хода вэна составляет 405 км, максимальная скорость – 160 км/ч.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

media.daimler.com

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

media.daimler.com

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

Mercedes EQV прошёл зимние тесты

media.daimler.com

Как ожидается, цена Mercedes EQV будет в два раза больше стоимости дизельного аналога в лице V-Class: так, если последний предлагается от 37 000 евро, то за электрический вариант попросят минимум 70 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Mercedes заявил о разработке полностью электрического Гелендвагена.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz электромобили новые авто
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