30-градусный мороз не смог сломать новый электромобиль Mercedes

Концерн Daimler готовится к запуску на рынок электрического вэна Mercedes EQV. Чтобы новинка попала к покупателям без каких-либо дефектов, её активно тестируют в различных экстремальных условиях, где самая большая роль уделяется холоду.

Не так давно новый электромобиль Mercedes в компании из 30 инженеров посетил Швецию, где прошёл испытания на специальном полигоне, который расположен у Северного полярного круга. Здесь EQV пришлось показать, как он справляется с 30-градусным морозом.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты media.daimler.com

В ходе тестов разработчики проверяли на работу в сложных условиях буквально все системы автомобиля: силовую установку, батарею, отопитель салона, программное обеспечение и интерфейс, а также быструю зарядку, которая позволяет заряжать батарею от 10 до 80% за 45 минут. Наконец, команда оценила влияние сильного холода на управляемость (в частности, на льду и снегу), эргономику и комфорт автомобиля.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты media.daimler.com

Результатом испытаний оказалась полная похвала: во всех "дисциплинах" Mercedes EQV показал себя хорошо и надежно. Что касается зарядки, система функционировала надежно независимо от температуры.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты media.daimler.com

Mercedes EQV должен появится в продаже этим летом; он является второй моделью линейки Mercedes-Benz EQ после кроссовера EQC. Автомобиль будет предлагаться в обычной и удлиненной версиях, в обоих случаях новинке полагается мотор на 204 л.с. и 362 Нм и батарея емкостью 100 кВтч. Запас хода вэна составляет 405 км, максимальная скорость – 160 км/ч.

Mercedes EQV прошёл зимние тесты media.daimler.com

Mercedes EQV прошёл зимние тесты media.daimler.com

Mercedes EQV прошёл зимние тесты media.daimler.com

Как ожидается, цена Mercedes EQV будет в два раза больше стоимости дизельного аналога в лице V-Class: так, если последний предлагается от 37 000 евро, то за электрический вариант попросят минимум 70 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Mercedes заявил о разработке полностью электрического Гелендвагена.

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