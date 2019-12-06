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6 декабря • обновлено в 17:04
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Россиянка взяла авто из салона и разбила 12 машин: эпичные фото и видео

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Нешуточное ДТП произошло в российском Санкт-Петербурге. 25-летняя девушка взяла на тест новый автомобиль, но приятной поездки у неё не получилось – все закончилось грандиозной аварией.

Как выяснил OBOZREVATEL, 25-девушка, находясь за рулем тестового Audi A7, на большой скорости протаранила стоящий перед пешеходным переходом Mercedes-Benz, после чего вылетела на газон и врезалась в ещё 11 автомобилей.

В результате аварии пострадала сама виновница произошедшего, а также еще один мужчина, который находился с ней в качестве пассажира (их обоих госпитализировали). Он, кстати, оформлял документы для тест-драйва в салоне.

Девушка протаранила 12 авто

Девушка протаранила 12 авто

Дорожный инспектор

Девушка протаранила 12 авто

Девушка протаранила 12 авто

Дорожный инспектор

Девушка протаранила 12 авто

Девушка протаранила 12 авто

Дорожный инспектор

Девушка протаранила 12 авто

Девушка протаранила 12 авто

Дорожный инспектор

Впрочем, не все российские СМИ согласны с тем, что автомобиль был тестовым: по данным одного из изданий, это была якобы подменная подменная Audi, которую клиент получил на время ремонта своей машины.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
ДТП видео курьез
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