Россиянка взяла авто из салона и разбила 12 машин: эпичные фото и видео

Нешуточное ДТП произошло в российском Санкт-Петербурге. 25-летняя девушка взяла на тест новый автомобиль, но приятной поездки у неё не получилось – все закончилось грандиозной аварией.

Как выяснил OBOZREVATEL, 25-девушка, находясь за рулем тестового Audi A7, на большой скорости протаранила стоящий перед пешеходным переходом Mercedes-Benz, после чего вылетела на газон и врезалась в ещё 11 автомобилей.

В результате аварии пострадала сама виновница произошедшего, а также еще один мужчина, который находился с ней в качестве пассажира (их обоих госпитализировали). Он, кстати, оформлял документы для тест-драйва в салоне.

Девушка протаранила 12 авто Дорожный инспектор

Девушка протаранила 12 авто Дорожный инспектор

Девушка протаранила 12 авто Дорожный инспектор

Девушка протаранила 12 авто Дорожный инспектор

Впрочем, не все российские СМИ согласны с тем, что автомобиль был тестовым: по данным одного из изданий, это была якобы подменная подменная Audi, которую клиент получил на время ремонта своей машины.

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