240 конфискованных авто и Москвич продадут за долги
Прощаться со своим автомобилем всегда неприятно. Особенно в том случае, когда в гараже их 240 штук. Владельцу понадобилось много времени и денег, чтобы собрать эту коллекцию.
Американского бизнесмена Наджиба Хана обвинили в финансовых махинациях с помощью своей компании, которая занималась денежными операциями. В результате деятельности предприятия многие клиенты оказались обманутыми. Для возмещения ущерба аукционный дом RM Sotheby's займется распродажей конфискованного имущества.
Всего удалось обнаружить более 550 наименований, которые находятся в огромном гараже предпринимателя. Среди них – мотоциклы и велосипеды, картины и прочие предметы искусства, прицепы и трейлеры, грузовики и игрушки. Среди них есть даже детская педальная машинка Москвич!
Но нас интересуют автомобили, которые обнаружили в количестве 240 штук. В коллекции есть действительно выдающиеся образцы от Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, Morgan, Lamborghini, Ford, BMW, Citroen и многих других брендов. Наверняка в этом гараже найдется производитель на любую букву алфавита.
Торги состоятся осенью этого года. Суммарная стоимость лотов может достигнуть $50 000 000.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в гараже нашли очень редкий и дорогой суперкар Mercedes, который простоял там 44 года.