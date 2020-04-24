240 конфискованных авто и Москвич продадут за долги

Прощаться со своим автомобилем всегда неприятно. Особенно в том случае, когда в гараже их 240 штук. Владельцу понадобилось много времени и денег, чтобы собрать эту коллекцию.

Американского бизнесмена Наджиба Хана обвинили в финансовых махинациях с помощью своей компании, которая занималась денежными операциями. В результате деятельности предприятия многие клиенты оказались обманутыми. Для возмещения ущерба аукционный дом RM Sotheby's займется распродажей конфискованного имущества.

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

Всего удалось обнаружить более 550 наименований, которые находятся в огромном гараже предпринимателя. Среди них – мотоциклы и велосипеды, картины и прочие предметы искусства, прицепы и трейлеры, грузовики и игрушки. Среди них есть даже детская педальная машинка Москвич!

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

Но нас интересуют автомобили, которые обнаружили в количестве 240 штук. В коллекции есть действительно выдающиеся образцы от Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, Morgan, Lamborghini, Ford, BMW, Citroen и многих других брендов. Наверняка в этом гараже найдется производитель на любую букву алфавита.

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

Торги состоятся осенью этого года. Суммарная стоимость лотов может достигнуть $50 000 000.

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

240 конфискованных машин продадут на аукционе rmsothebys.com

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в гараже нашли очень редкий и дорогой суперкар Mercedes, который простоял там 44 года.