23-летняя украинка на старом BMW обогнала Ferrari и Nissan GT-R

23-летняя гонщица Дарья Зинченко стала победительницей в соревнованиях по драг-рейсингу, которые проходили в Умани (Черкасская область) 1-2 августа. За рулем старенькой BMW девушке удалось, в частности, обойти пилотов на более современных Ferrari 458, Toyota Supra и Nissan GT-R.

Прошедшая в Умани гонка – это второй этап Профессиональной Украинской серии драг-рейсинга PROUDRS ADRENALIN DRIVE DRАG RACING. В ней Дарья Зинчинко выступила на подготовленном BMW M3 E36. Ее автомобиль оснащен специальным двигателем S50B30, который с учетом всех доработок выдает 1050 л.с. Благодаря этому "баварец" проходит дрэговый "четвертак (1/4 мили, 402 м) за 9,6 секунд. Тюнингом авто занималась мастерская Culibeen Engeniring.

Как сообщает YouTube-канал SRT, по итогам заездов Дарья Зинчинко взяла "золото" в двух классах – ProRVD и StreetRVD. Кроме того, она завоевала второе место в классе DDL.

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