23-летний BMW с тремя колесами оценили в 38 000 евро
В Италии выставили на продажу необычный BMW, который являет собой некий микс мотоцикла и автомобиля. Это трехколесный BMW Modulo Car M89, который был построен ещё в далеком 1997 году.
Известно, что автомобиль является уникальным – его сделали лишь в одном экземпляре. Нетипичное чудо техники пребывает в отличном состоянии, его пробег составляет лишь 1000 км.
Уникальный трёхколесный BMW оснащен 75-сильным (50 Нм) трехцилиндровым двигателем объемом 740 "кубиков". Раньше такой мотор устанавливался на мотоцикл BMW K75, который выпускался с 1985 по 1995 год. Трансмиссия – 5-ступенчатая "механика" – также была заимствована у K75.
По форме кузова и компоновке салона BMW Modulo Car M89 напоминает кабину истребителя: загрузка осуществляется через одну сдвижную дверь, водитель и пассажир располагаются друг за другом. Внутри имеются все свойственные автомобилю атрибуты: классический руль, традиционные педали, рычаг переключения КП и т.п.
За единственный в своем роде БМВ владелец просит 38 000 евро. Однако неясно, можно ли на нем будет передвигаться по дорогам общего пользования – о разрешении на допуск автомобиля на трассы ничего не сообщается. Посмотреть объявление можно на сайте autovergiate.it.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что разбитый Chevrolet оценили в два раза дороже нового аналога.