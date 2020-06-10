Главная Новости
10 июня • обновлено в 17:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

23-летний BMW с тремя колесами оценили в 38 000 евро

688
Читать материал на украинском

В Италии выставили на продажу необычный BMW, который являет собой некий микс мотоцикла и автомобиля. Это трехколесный BMW Modulo Car M89, который был построен ещё в далеком 1997 году.

Известно, что автомобиль является уникальным – его сделали лишь в одном экземпляре. Нетипичное чудо техники пребывает в отличном состоянии, его пробег составляет лишь 1000 км.

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

Уникальный трёхколесный BMW оснащен 75-сильным (50 Нм) трехцилиндровым двигателем объемом 740 "кубиков". Раньше такой мотор устанавливался на мотоцикл BMW K75, который выпускался с 1985 по 1995 год. Трансмиссия – 5-ступенчатая "механика" – также была заимствована у K75.

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

По форме кузова и компоновке салона BMW Modulo Car M89 напоминает кабину истребителя: загрузка осуществляется через одну сдвижную дверь, водитель и пассажир располагаются друг за другом. Внутри имеются все свойственные автомобилю атрибуты: классический руль, традиционные педали, рычаг переключения КП и т.п.

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

За единственный в своем роде БМВ владелец просит 38 000 евро. Однако неясно, можно ли на нем будет передвигаться по дорогам общего пользования – о разрешении на допуск автомобиля на трассы ничего не сообщается. Посмотреть объявление можно на сайте autovergiate.it.

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

BMW Modulo Car M89

BMW Modulo Car M89

autovergiate.it

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что разбитый Chevrolet оценили в два раза дороже нового аналога.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто BMW ретро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,2 млн человек, погибли – больше 411 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги