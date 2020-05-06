2000 новых машин на неделю заперли на корабле

Стас Сидилев Новости 11:54, 6.05.2020

В последнее время спрос на новые автомобили (равно как и на подержанные) снизился по всему миру. В связи с этим склады переполнены, а доставка машин кораблями теперь не так проста.

В порт Лос-Анджелеса прибыли 2000 новых Nissan и Infinity, однако автомобили не могли сойти на берег около недели. Транспортные средства пришлось оставить на борту судна Jupiter Spirit не несколько дней.

Порт Лос-Анджелеса переполнен новыми авто
bloomberg.com

Портовые склады заполнены новыми автомобилями, ведь из-за падения продаж и замедления рынка дилеры не спешат забирать машины. Из-за этого прибывающие транспортные средства просто негде оставить.

Грузовой корабль Jupiter Spirit
motor.ru

Кораблю Jupiter Spirit около недели пришлось ждать своей очереди у берегов Лос-Анджелеса. При обычных условиях разгрузка такого судна в порту занимает полдня.

Корабли дрейфуют у берегов в ожидании очереди на разгрузку
bloomberg.com
Новые кроссоверы Nissan после разгрузки
bloomberg.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, со дна океана подняли несколько новых автомобилей.

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