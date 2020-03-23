20 электрокаров загнали в снег и мороз: сколько они продержались

Сейчас уже далеко не секрет, что реальные эксплуатационные характеристики электромобиля, такие как запас хода и время зарядки, могут заметно отличаться от заявленных производителем данных.

Особенно это касается зимнего периода, когда цифры могут ощутимо падать в силу агрессивного внешнего воздействия.

naf.no

Но чтобы расставить все точки над "и", Норвежская автомобильная федерация решила провести большой зимний пробег электромобилей. Подобные тесты проводились и ранее, однако такое большое количество машин – 20 "электричек" – впервые было собрано на одной дороге.

Все автомобили проехали по снегу и на небольшом (-2 градуса Цельсия) морозе 482 км, где их скорость варьировалась от 60 до 110 км/ч. В ходе этого эксперимента автомобилисты выяснили, сколько в действительности проезжает конкретный электромобиль в холодную пору, сколько времен и ему нужно на быструю подзарядку, а также получится ли запустить машину, после того, как системы уведомят о том, что батарея полностью разряжена.

naf.no

В итоге было установлено, что в среднем запас хода электромобилей зимой меньше на 18,5% от той цифры, что заявляют производители – кто-то "теряет" меньше, а кто-то – больше. Например, самым близким к официальному запасу хода оказался Hyundai Kona: из заявленных 449 км пробега он смог пробежать 404,5 км, что лишь на 9,91% меньше, чем заявлено официально. А вот аутсайдером оказался Opel Ampera-e – c официальным пробегом в 423 км по WLTP он смог проехать всего 296,9 км, таким образом, разница составила серьезных 29,81%.

В целом же результаты по всем электромобилям выглядят следующим образом:

Примечание: Offical WLTP Range - официальный запас хода по циклу WLTP; actual range - запас хода, который был установлен у ходе теста insideevs.com

Примечание: Offical WLTP Range - официальный запас хода по циклу WLTP; actual range - запас хода, который был установлен у ходе теста insideevs.com

Что же касается зарядки, то быстрее всех от 10% до 80% зарядился Audi e-tron 55 quattro – на это у него ушло 27 минут. А Opel Ampera-e и здесь оказался худшим – на достижение этого результата у него ушло 95 мин. Знаменитые Nissan Leaf и Renault Zoce показали время в 75 и 65 мин соответственно.

naf.no

Наконец, эксперты установили, что после того, как электромобили разрядили до нуля, они еще могут немного проехать, что является большим плюсом, когда водитель "глохнет" в нескольких метрах от зарядки или дома. Чтобы машину вновь запустить, ей нужно дать отдохнуть – примерно полчаса-час.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, как холод влияет на техническую составляющую электромобилей.

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