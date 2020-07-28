2 миллиона долларов в авто: пенсионер нашел лотерейный билет
Дом победителя лотереи, который выиграл $2 000 000. Фото: motor.ru.
Пенсионер из австралийского Сиднея нашел в своей машине выигрышный лотерейный билет на 2 миллиона долларов. Мужчина даже забыл, что купил билет на выходных.
Победитель обнаружил квитанцию об участии в лотерее в понедельник, когда отправился на работу. С выходных выигрышный билет на $2 000 000 лежал на пассажирском сиденье.
Счастливый пенсионер играет в лотерею один раз в месяц. На этот раз все сложилось успешно. Выигрыш пенсионер потратит на ремонт дома, остальные средства положит на счет. Перед этим наверняка придется заплатить крупный налог с полученной суммы.
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