18-летняя девушка "развалила" на трассе суперкар Audi R8

Спортивные автомобили всегда требуют осторожного обращения, ясной головы и приличного водительского опыта. Наглядное тому доказательство – ДТП, которое недавно произошло на автобане Германии.

18-летняя девушка из Швейцарии двигалась по трассе на Audi R8 V10, но до конечной точки не добралась – автомобилистка угодила в аварию, в которой 525-сильный суперкар получил довольно серьезные повреждения (предполагаемый ущерб: 80000 евро). К счастью, и водительница, и её пассажир остались живы, однако их госпитализировали с травмами.

Разбитый Audi R8 autobild.de

По информации autobild.de, причиной ДТП стала потеря контроля над автомобилем из-за большой скорости. Немаловажную роль в этом сыграла ещё и мокрая дорога – в это время как раз шел дождь.

Разбитый Audi R8 autobild.de

Разбитый Audi R8 autobild.de

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как канадец полетел в Германию, чтобы пожаловаться главному офису Mercedes на свой S-Class.

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