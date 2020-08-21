Полиция Латвии опубликовала видеозапись с бортовой камеры патрульного авто жесткой погони за преступником. Случай произошел пару дней назад на одной из загородных трасс балтийской страны.

Как следует из описания к кадрам, история началась с того, что диспетчер сообщил полицейскому наряду об автомобиле BMW на французской регистрации, который остановился в крайней левой полосе. Полицейские предположили, что водитель машины нуждается в помощи и отправились к нему. Когда же "копы" прибыли на место, они увидели, что водитель стоит рядом с авто, а его попутчица заправляет БМВ топливом. Правоохранители решили поинтересоваться, всё ли в порядке, но как только они припарковались, мужчина и женщина быстро запрыгнули в автомобиль и начали убегать.

17-летний водитель BMW побил полицейские авто во время погони Скриншот видео

После этого началась безумная и продолжительная погоня – водитель БМВ не собирался сдаваться. На некоторых участках скорость достигала 160-180 км/ч, а чуть позже к поимке подключился еще один экпипаж патрульных. Полицейские попытались прижать нарушителя к обочине, но в ответ он стал таранить полицейские авто.

17-летний водитель BMW побил полицейские авто во время погони Скриншот видео

Впрочем, в конечном счете одной из полицейских машин – Skoda Superb – всё же удалось "сбросить" BMW с дороги и арестовать водителя и его спутницу. Позднее оказалось, что за рулем находился 17-летний парень, который не только не имел водительских прав, но и находился под действием наркотиков. Кроме того, оказалось, что у седана еще и липовые номера – на самом деле автомобиль был зарегистрирован не во Франции, а в Германии.

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