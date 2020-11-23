17-летний парень разбил уникальный автомобиль за 2,8 млн евро

17-летний ютубер и фанат автомобилей Гейдж Гиллиан угодил в ДТП на одном из самых дорогих автомобилей современности. Парень разбил Pagani Huayra стоимостью 2,8 млн евро, который принадлежал его отцу.

Как пишет Carbuzz, авария произошла в Далларе, штат Техас, США. Подросток не справился с управлением, врезался в бордюр, а затем столкнулся с деревом. К счастью, он отделался сломанной рукой, а вот машина была уничтожена. Скорее всего, полностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Разбитый Pagani Huayra Скриншот видео

Несовершеннолетний Гейдж неоднократно имел доступ к самым изысканным машинам в мире. Дело в том, что его отец –миллиардер Тим Гиллиан, владелец коллекции дорогих автомобилей, таких как Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Urus. Кроме того, в его гараже был Pagani Huayra Roadster в уникальной версии фиолетового цвета. Именно этот автомобиль и разбил блогер: судя по всему, его подвело сочетание неопытности и большой мощности суперкара, с которой ютубер не смог совладать.

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