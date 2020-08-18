Некоторые автомобили способны за свой жизненный цикл проехать впечатляющее количество километров. Они не сдаются даже тогда, когда их одометр показывает "смертельные" четыре девятки.

Такая живучесть обусловлена зачастую двумя факторами – надежностью самого авто и должным уходом владельца за своим "подопечным".

Auto Oboz составил список из 15 впечатляющих машин, пробег которых перевалил далеко за в 1,5 млн км.

Honda Civic 2006 года – 1 600 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км Фото: blog.consumerguide.com

Toyota Tundra 2007 года – 1 600 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км equipmentworld.com

Saab 900 SPG 1989 года – 1 600 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км kiplinger.com

Lexus LS 400 1996 года – 1 600 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км roadandtrack.com

Nissan Frontier 2007 года – 1 600 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км nissanusa.com

Honda Accord EX 1991 года – 1 860 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км reddit.com

Ford F-250 2006 года – 1 930 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км youtube.com

Chevy Silverado 3500 Heavy Duty 2006 года – 1 960 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км skillter.com

Mercedes-Benz 250SE 1966 года – 2 060 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км motoarigato.blogspot.com

Chevrolet C1500 1991 года – 2 076 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км autoblog.com

Lincoln Town Car 1983 года – 2 100 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км autocar.co.uk

Volkswagen Beetle 1963 года – 2 600 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км inc.com

Plymouth Fury 1963 года – 2 607 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км mecum.com

Volvo 245 GL 1979 года – 2 623 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км carpixel.net

Mercedes-Benz 240D 1976 года – 4 587 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км autocar.co.uk

Volvo P1800 1966 года – 4 900 000 км

16 впечатляющих автомобилей, которые проехали свыше 1,5 млн км motor1.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что кто-то купил на аукционе в США "биток" с пробегом 1 300 000 км.

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