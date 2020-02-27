15 машин, которые без проблем проезжают свыше 300 000 км

Американская компания iSeeCars составила новый список моделей, которые без проблем могут проехать свыше 300 000 км.

Как выяснил OBOZREVATEL, для составления такого списка в iSeeCars определили модели с самым высоким процентом пробега в 200 000 миль (чуть больше 320 000 км), проанализировав свыше 15,8 млн автомобилей. Экспертам пришлось проделать большую работу, поскольку таких машин не мало: американцы в среднем владеют своим автомобилем 12 лет, и за это время они проезжают сотни тысяч километров.

Toyota Land Cruiser - абсолютный победитель рейтинга cars.com

В общем списке оказалось 15 победителей. Причём большая часть из них это модели класса SUV. Среди обычных легковушек отметилась лишь одна машина – седан Toyota Avalon (2,6%). Первая же четверка напрочь состоит из внедорожников: первое место досталось Toyota Land Cruiser с ошеломляющим показателем в 15,7%, далее идут Toyota Sequoia (9,2%), Ford Expedition (5,2%) и Chevrolet Suburban (4,9%). А вот замыкает ТОП-5 кроссовер –Toyota Highlander Hybrid, на счету которого 4,2% моделей с пробегом свыше 320 000 км. Далее по списку идут следующие модели:

Chevrolet Tahoe (4,1%)

GMC Yukon XL (4,1%)

Toyota 4Runner (3,9%)

GMC Yukon (3,2%)

Honda Ridgeline (3,0%)

Toyota Tundra (2,9%)

Honda Odyssey (2,7%)

Toyota Avalon (2,6%)

Lincoln Navigator (2,6%)

Toyota Tacoma (2,5%)

Помимо этого, были выбраны победители по классам. При этом важно заметить, что для электромобилей порог пробега был снижен до 100 000 миль (160 000 км), а спорткаров – 150 000 миль (240 00 км). Этот рейтинг выглядит таким образом:

Полноразмерный SUV: Toyota Land Cruiser

Среднеразмерный SUV: Toyota 4Runner

Компактный SUV: Honda CR-V

Полноразмерный пикап: Toyota Tundra

Компактный пикап: Honda Ridgeline

Роскошный полноразмерный SUV: Lincoln Navigator

Роскошный среднеразмерный SUV: Acura MDX

Компактный SUV класса люкс: BMW X3

Полноразмерный седан: Toyota Avalon

Среднеразмерный седан: Honda Accord

Малый седан: Honda Civic

Спортивное авто: Audi TT

Минивэн: Honda Odyssey

Электромобиль: Tesla Model S

Гибридный SUV: Toyota Highlander Hybrid

Гибридный автомобиль: Toyota Prius

Одометр с заветными 200 000 миль (320 000 км) cecottle.com

Наконец, отдельно следуют выделить список машин, которые, как заявляют в iSeeCars, могут преодолеть вышеуказанные 320 000 км без серьезных поломок:

Toyota Land Cruiser

Toyota Sequoia

Ford Expedition

Chevrolet Suburban

GMC Yukon XL

Toyota 4Runner

Toyota Tundra

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал заметку о 10 самых лучших автомобилей сегодняшнего дня.

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