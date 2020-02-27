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27 февраля • обновлено в 11:06
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15 машин, которые без проблем проезжают свыше 300 000 км

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Американская компания iSeeCars составила новый список моделей, которые без проблем могут проехать свыше 300 000 км.

Как выяснил OBOZREVATEL, для составления такого списка в iSeeCars определили модели с самым высоким процентом пробега в 200 000 миль (чуть больше 320 000 км), проанализировав свыше 15,8 млн автомобилей. Экспертам пришлось проделать большую работу, поскольку таких машин не мало: американцы в среднем владеют своим автомобилем 12 лет, и за это время они проезжают сотни тысяч километров.

Toyota Land Cruiser - абсолютный победитель рейтинга

Toyota Land Cruiser - абсолютный победитель рейтинга

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В общем списке оказалось 15 победителей. Причём большая часть из них это модели класса SUV. Среди обычных легковушек отметилась лишь одна машина – седан Toyota Avalon (2,6%). Первая же четверка напрочь состоит из внедорожников: первое место досталось Toyota Land Cruiser с ошеломляющим показателем в 15,7%, далее идут Toyota Sequoia (9,2%), Ford Expedition (5,2%) и Chevrolet Suburban (4,9%). А вот замыкает ТОП-5 кроссовер –Toyota Highlander Hybrid, на счету которого 4,2% моделей с пробегом свыше 320 000 км. Далее по списку идут следующие модели:

  • Chevrolet Tahoe (4,1%)

  • GMC Yukon XL (4,1%)

  • Toyota 4Runner (3,9%)

  • GMC Yukon (3,2%)

  • Honda Ridgeline (3,0%)

  • Toyota Tundra (2,9%)

  • Honda Odyssey (2,7%)

  • Toyota Avalon (2,6%)

  • Lincoln Navigator (2,6%)

  • Toyota Tacoma (2,5%)

Помимо этого, были выбраны победители по классам. При этом важно заметить, что для электромобилей порог пробега был снижен до 100 000 миль (160 000 км), а спорткаров – 150 000 миль (240 00 км). Этот рейтинг выглядит таким образом:

  • Полноразмерный SUV: Toyota Land Cruiser

  • Среднеразмерный SUV: Toyota 4Runner

  • Компактный SUV: Honda CR-V

  • Полноразмерный пикап: Toyota Tundra

  • Компактный пикап: Honda Ridgeline

  • Роскошный полноразмерный SUV: Lincoln Navigator

  • Роскошный среднеразмерный SUV: Acura MDX

  • Компактный SUV класса люкс: BMW X3

  • Полноразмерный седан: Toyota Avalon

  • Среднеразмерный седан: Honda Accord

  • Малый седан: Honda Civic

  • Спортивное авто: Audi TT

  • Минивэн: Honda Odyssey

  • Электромобиль: Tesla Model S

  • Гибридный SUV: Toyota Highlander Hybrid

  • Гибридный автомобиль: Toyota Prius

Одометр с заветными 200 000 миль (320 000 км)

Одометр с заветными 200 000 миль (320 000 км)

cecottle.com

Наконец, отдельно следуют выделить список машин, которые, как заявляют в iSeeCars, могут преодолеть вышеуказанные 320 000 км без серьезных поломок:

  • Toyota Land Cruiser

  • Toyota Sequoia

  • Ford Expedition

  • Chevrolet Suburban

  • GMC Yukon XL

  • Toyota 4Runner

  • Toyota Tundra

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал заметку о 10 самых лучших автомобилей сегодняшнего дня.

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Автор
Валентин Петров
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