Американское издание Car & Driver решило подробно рассказать о тонкостях современных двигателей в автомобилях.

Ранее OBOZREVATEL уже писал о том, что авторитетный журнал назвал 5 самых ненадежных автомобильных "сердец" последних лет. Теперь же наоборот – речь пойдет о самых лучших моторах.

15 лучших автомобильных двигателей последних лет caranddriver.com

Однако, в этом рейтин оказалось уже не пять, а пятнадцать двигателей. Это именно те силовые установки, которые больше всего впечатлили журналистов во время тестов новых (и сравнительно новых) авто. Своей награды моторы удостоились за "наилучшее сочетание производительности и индивидуальности", а также "большое количество конфигураций" (охват количества моделей) и ряд других особенностей.

2,5-литровый рядный 5-цилиндровый турбомотор от Audi

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Audi RS3, Audi TT RS

Производительность: 400 л.с. и 480 Нм

2,0-литровый SKYACTIV-G от Mazda

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Mazda MX-5

Производительность: 190 л.с.

4,4-литровый твин-турбо V8 от BMW

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: многие модели BMW, такие как M5 и X5M

Производительность: 530-625 л.с. в зависимости от авто и модификации

6,2-литровый V8 от Chevrolet

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Chevrolet Corvette

Производительность: 650-755 л.с. в зависимости от поколения и модификации

6,2-литровый V8 с компрессором от Dodge

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

Производительность: 707-797 л.с. (891 Нм) в зависимости от версии

3,9-литровый V8 с двойным турбонаддувом от Ferrari

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Ferrari 488 Pista, Ferrari GTCLusso T, Ferrari F8 Tributo, Ferrari Portofino, Ferrari SF90 Stradale

Производительность: от 500 до 710 л.c.

2,9-литровый твин-турбо V6 от Alfa Romeo

caranddriver.com

На каких авто устанавливается:: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Stelvio Quadifoglio

Производительность: 510 л.с. и 600 Нм

3,5-литровый EcoBoost V6 от Ford

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Ford F-150

Производительность: 375 л.с. и 691 Нм

4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом от Volkswagen Group

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: на многих моделях VW, Audi, Bentley и Porsche

Производительность: 650 л.с. и 850 Нм

6,7-литровый турбодизель высокой мощности от Cummins

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Ram 3500

Производительность: 400 л.с. и 1355 Нм

2,0-литровый рядный турбомотор DOHC от Honda

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Honda Accord, Honda Civic Type R

Производительность: до 315 л.с. и 400 Нм

5,2-литровый V8 с компрессором от Ford

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Ford Mustang Shelby GT500

Производительность: 760 л.с. и 850 Нм

3-литровый рядный турбмотор от BMW

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: многих моделях BMW, в частности, M2 и M4

Производительность: до 510 л.с.

6,5-литровый V12 от Ferrari

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Ferrari 812 Superfast

Производительность: 800 л.с.

4,0-литровый от Porsche

caranddriver.com

На каких авто устанавливается: Porsche 718 Cayman GT4, Porsche 718 Spyder

Производительность: от 420 л.с.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине скоро должен вернуться техосмотр автомобилей.

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