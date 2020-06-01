Американское издание Car & Driver решило подробно рассказать о тонкостях современных двигателей в автомобилях.
Ранее OBOZREVATEL уже писал о том, что авторитетный журнал назвал 5 самых ненадежных автомобильных "сердец" последних лет. Теперь же наоборот – речь пойдет о самых лучших моторах.
15 лучших автомобильных двигателей последних лет
caranddriver.com
Однако, в этом рейтин оказалось уже не пять, а пятнадцать двигателей. Это именно те силовые установки, которые больше всего впечатлили журналистов во время тестов новых (и сравнительно новых) авто. Своей награды моторы удостоились за "наилучшее сочетание производительности и индивидуальности", а также "большое количество конфигураций" (охват количества моделей) и ряд других особенностей.
2,5-литровый рядный 5-цилиндровый турбомотор от Audi
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Audi RS3, Audi TT RS
Производительность: 400 л.с. и 480 Нм
2,0-литровый SKYACTIV-G от Mazda
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Mazda MX-5
Производительность: 190 л.с.
4,4-литровый твин-турбо V8 от BMW
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: многие модели BMW, такие как M5 и X5M
Производительность: 530-625 л.с. в зависимости от авто и модификации
6,2-литровый V8 от Chevrolet
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Chevrolet Corvette
Производительность: 650-755 л.с. в зависимости от поколения и модификации
6,2-литровый V8 с компрессором от Dodge
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye
Производительность: 707-797 л.с. (891 Нм) в зависимости от версии
3,9-литровый V8 с двойным турбонаддувом от Ferrari
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Ferrari 488 Pista, Ferrari GTCLusso T, Ferrari F8 Tributo, Ferrari Portofino, Ferrari SF90 Stradale
Производительность: от 500 до 710 л.c.
2,9-литровый твин-турбо V6 от Alfa Romeo
caranddriver.com
На каких авто устанавливается:: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alfa Romeo Stelvio Quadifoglio
Производительность: 510 л.с. и 600 Нм
3,5-литровый EcoBoost V6 от Ford
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Ford F-150
Производительность: 375 л.с. и 691 Нм
4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом от Volkswagen Group
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: на многих моделях VW, Audi, Bentley и Porsche
Производительность: 650 л.с. и 850 Нм
6,7-литровый турбодизель высокой мощности от Cummins
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Ram 3500
Производительность: 400 л.с. и 1355 Нм
2,0-литровый рядный турбомотор DOHC от Honda
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Honda Accord, Honda Civic Type R
Производительность: до 315 л.с. и 400 Нм
5,2-литровый V8 с компрессором от Ford
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Ford Mustang Shelby GT500
Производительность: 760 л.с. и 850 Нм
3-литровый рядный турбмотор от BMW
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: многих моделях BMW, в частности, M2 и M4
Производительность: до 510 л.с.
6,5-литровый V12 от Ferrari
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Ferrari 812 Superfast
Производительность: 800 л.с.
4,0-литровый от Porsche
caranddriver.com
На каких авто устанавливается: Porsche 718 Cayman GT4, Porsche 718 Spyder
Производительность: от 420 л.с.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине скоро должен вернуться техосмотр автомобилей.
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