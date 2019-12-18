14 известных брендов объединились в один из крупнейших автогигантов

Fiat Chrysler и PSA Group подписали соглашение об объединении в новый автомобильный альянс.

Как сообщает Automotive News два автопроизводителя подписали соглашение об объединении. Сделка оценивается в 50 миллиардов долларов, а результатом слияния станет появление четвертого по величине автомобильного альянса в мире.

PSA CEO Карлос Таварес (слева) и FCA CEO Майк Менли на церемонии подписания соглашения .autonews.com

Процесс объединения займет примерно от 12 до 15 месяцев, сообщается в соглашении, подписанном сегодня. Совет директоров объединения будет насчитывать 11 человек, по 5 человек от каждого концерна, плюс руководитель конгломерата. На эту должность выбрали нынешнего руководителя PSA Карлоса Тавареса. Босс новообразованного концерна будет избираться на эту должность раз в 5 лет.

По мнению аналитиков, объединение позволит сэкономить ежегодно порядка 3,7 миллиардов евро за счет совместных разработок, использования общих платформ и технологий. Перед объединением один из крупных акционеров PSA, китайский Dongfeng Motor Group, продал 12,2% акций французскому автопроизводителю на сумму 679 миллионов евро.

Fiat Chrysler и PSA Group подписали соглашение об объединении autonews.com

В результате слияния FCA получит доступ к более современным автомобильным платформам PSA, что поможет ему соответствовать новым более жестким экологическим нормам. В свою очередь PSA получит выгоду от прибыльного бизнеса FCA в США, в котором представлены такие бренды, как Ram и Jeep.

После объединения Fiat Chrysler и PSA Group будет образован 4-й по величине автоконцерн в мире autonews.com

Новый концерн сможет ежегодно производить и продавать порядка 8,7 миллиона автомобилей на сумму порядка 46 миллиардов долларов. Он займет четвертое место в мире после Volkswagen Group, Toyota Motor и альянса Renault-Nissan.

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